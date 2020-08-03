Возгорание на норильской ТЭЦ-2

Сегодня на норильской ТЭЦ-2 произошло короткое замыкание с разрушением маслонаполненного трансформатора тока с последующим возгоранием. Во время пожара погиб один человек.

«Произошло загорание масла в электроцехе во время ремонтных работ на территории ТЭЦ-2 на площади 5 кв. м. В результате пожара погиб 1 человек», - сообщил представитель ведомства.

На данный момент пожар ликвидирован. В тушении принимали участие 12 человек и четыре единицы техники.Как уточнили ТАСС в компании «Норникель» (собственник Норильско-Таймырская энергетическая компания, в состав которой входит ТЭЦ-2), на электроснабжение жилых районов и производственных площадок происшествие не повлияло.