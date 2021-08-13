МАУ ИЦ «Норильские новости»

Возле перинатального центра продолжается обустройство парковки

Возле перинатального центра продолжается обустройство парковки

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Возле перинатального центра продолжается обустройство парковки

Согласно муниципальному контракту, процесс должен завершиться до 30 сентября.

Возле перинатального центра продолжается обустройство парковкиВозле перинатального центра продолжается обустройство парковкиВозле перинатального центра продолжается обустройство парковкиВозле перинатального центра продолжается обустройство парковкиВозле перинатального центра продолжается обустройство парковки

Напомним, что в 2020 году на объекте был выполнен целый комплекс работ. Были демонтированы и вывезены монолитные ростверки и сваи на участке, обозначены бордюрами тротуары и газоны, убраны лишние металлические ограждения. Кроме того, обустроено новое место для скульптурной группы «Аисты» и установлены три осветительные опоры с шестью светильниками.

На выполнение первого этапа благоустройства территории город выделил более 12 млн рублей. Второй этап обойдётся в 24,8 млн рублей.

«В этом году объектом занимается «ИЛАН-Норильск». Укладку асфальтобетонного покрытия подрядчик планирует закончить до 20 августа, а общие работы будут завершены не позднее 30 сентября», - сообщил начальник управления «Норильскавтодор» Игорь Петеримов.

Перед асфальтировкой на участке уложат основание из щебёночно-песчаной смеси. Дорожки сквера выложат дорожной плиткой, расставят урны и лавочки, газоны засеют травой. Вокруг паркинга поставят ограждения, а на его территории будет нанесена разметка и установлены дорожные знаки.

Текст Дарья Правдивцева
Фото Ирина Яринская
13 августа в 13:52 590
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