Возле перинатального центра продолжается обустройство парковки

Напомним, что в 2020 году на объекте был выполнен целый комплекс работ. Были демонтированы и вывезены монолитные ростверки и сваи на участке, обозначены бордюрами тротуары и газоны, убраны лишние металлические ограждения. Кроме того, обустроено новое место для скульптурной группы «Аисты» и установлены три осветительные опоры с шестью светильниками.

На выполнение первого этапа благоустройства территории город выделил более 12 млн рублей. Второй этап обойдётся в 24,8 млн рублей.

«В этом году объектом занимается «ИЛАН-Норильск». Укладку асфальтобетонного покрытия подрядчик планирует закончить до 20 августа, а общие работы будут завершены не позднее 30 сентября», - сообщил начальник управления «Норильскавтодор» Игорь Петеримов.

Перед асфальтировкой на участке уложат основание из щебёночно-песчаной смеси. Дорожки сквера выложат дорожной плиткой, расставят урны и лавочки, газоны засеют травой. Вокруг паркинга поставят ограждения, а на его территории будет нанесена разметка и установлены дорожные знаки.