Количество погибших под Хатангой оленей перевалило за тысячу

Как сообщают правоохранители, 3 августа на берегу Хатанги браконьерами были застрелены четыре диких оленя. По данному факту было возбуждено уголовное дело по п. «а» ч. 1 ст. 258 УК РФ «Незаконная охота».

А 5 августа во время рейда пограничники и охотинспектор министерства экологии и рационального природопользования края обнаружили на побережье 56 туш погибших животных. 6 августа начались работы по подъёму останков из воды. К 11 августа подняли и складировали в отдалении от населённого пункта почти 700 туш, около 500 туш остаются на мелководье. Работы продолжаются.

Внешний осмотр и вскрытие животных показали, что причина смерти такого их количества - асфиксия от попадания в лёгкие воды. Специалисты отобрали биологические материалы, чтобы исключить наличие у животных болезней. Останки в ближайшее время утилизируют под контролем представителей службы ветеринарного надзора края.