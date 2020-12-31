Если вдуматься, совсем немного времени потребовалось на то, чтобы круто изменить мир и наши представления о нём. Венец хотя и не упал с головы Царя Природы, но заметно покосился. Ни мощные сверхдержавы, ни сияющие мегаполисы, ни маленькие города — нигде нельзя было найти безопасную гавань и спасение от нагрянувшей напасти. Рушились планы и судьбы, много времени ушло на то, чтобы понять: беда — она не «чья–то», она общая. Глобальные распри хотя и не прекратились, но отошли на второй план.

Настоящими героями нашего времени вновь стали врачи. В сущности, они были ими всегда, но сейчас это видно особенно отчётливо. Низкий им поклон за их великий труд. И огромное спасибо всем тем, кто в самый трудный период оставался на боевом посту — за мужество, решимость и выдержку. Только вместе мы смогли выстоять, прожить и пережить все невзгоды. Мы показали, что способны преодолевать любые преграды, и это позволяет нам с надеждой смотреть в будущее.

Коллектив «Заполярной Правды», который весь этот год тоже работал, выкладываясь в полную силу, поздравляет норильчан с Новым годом. Мы знаем, что вы как всегда полны энергии, и верим, что она никогда не иссякнет.

Желаем вам здоровья, любви и благополучия. Спасибо за то, что вы с нами. И вот ещё что. Давайте и в новом году снова сделаем то, что у нас получается лучше всего: возьмём Быка за рога!