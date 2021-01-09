На месте происшествия возможен повторный сход лавины
На месте происшествия возможен повторный сход лавины
Управление ГО и ЧС города информирует граждан о повторном сходе снежной лавины.
На месте происшествия на данный момент задействовано большое количество специалистов спасательных служб. Сотрудники ДПС перекрыли въезд машинам и останавливают пеших добровольцев.
Напомним, что сегодня в 00:30 на лыжной базе «Гора Отдельная» произошёл сход лавины, под которой оказались пять частных домиков. На данный момент удалось спасти 14-летнего парня с многочисленными переломами и обморожением. Также были найдены женщина и ребёнок без признаков жизни. Ещё двум норильчанам удалось выбраться из-под завала самостоятельно.