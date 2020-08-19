Возможности перехода к третьему этапу снятия ограничений

С 10 августа край перешёл ко второму этапу снятия ограничительных мер. В течение недели специалисты Роспотребнадзора проверяли качество работы открывшихся заведений, в том числе соблюдение санитарно-эпидемиологического режима. С переходом на третий этап снова открылись детские сады, фитнес-центры, магазины до 800 квадратов с отдельным входом, бани, сауны, музеи, библиотеки, спортивные залы.

"Жители края стали осознавать, что выполнять санитарно-эпидемиологические требования нужно для себя, а не для надзорных органов. Только так мы сможем продолжить движение по переходу от второго к третьему этапу. Думаю, что при снижении всех контрольных показателей это возможно в ближайшем будущем", - прокомментировал Александр Усс.

Для перехода к следующему этапу показатель заболеваемости в крае должен стать 0,5%, на данный момент 0,8%. Но не стоит забывать, что многие регионы вернулись к предыдущему этапу, поэтому нам всем стоит постараться для того, чтобы двигаться только вперед.

На втором этапе откроются большинство форм бизнеса, в том числе предприятия сферы услуг и красоты без ограничения по площади и числу посетителей, а также заведения общепита.