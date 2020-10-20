Возобновятся новые авиасообщения из России

Михаил Мишустин, премьер-министр РФ, подписал распоряжение, согласно которому дважды в неделю из Москвы можно будет улететь в Белград, а также в Кайо-Коко и Санта-Клару (Куба). С 1 ноября из Москвы в Токио будут осуществляться два рейса в неделю и один - из Владивостока.

Напомним, что в связи с пандемией коронавируса Россия прекратила все международные авиасообщения. С августа границы постепенно начали открываться. На сегодняшний день из России разрешены прямые перелёты в Турцию, Великобританию, Танзанию, Швейцарию, Египет, Объединенные Арабские Эмираты, Белоруссию, Киргизию, Казахстан, Южную Корею, Абхазию, Южную Осетию, Молдавию, Черногорию, Хорватию, Болгарию, Доминикану и Мексику, на Мальдивы.