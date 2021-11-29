Возобновлено движение по мосту в районе улицы 50 лет Октября

Все работы по реконструкции моста и дамбы в районе улицы 50 лет Октября завершены. На дамбе обустроены свайные фундаменты, забетонированы стенки и перекрытия коллекторов, перенесены и переподключены действующие коммуникации, проходящие в коллекторном хозяйстве. Грузоподъёмность обновлённого моста 100 тонн: поскольку он находится в черте города, проезд по нему большегрузов станет единичным. Длина моста - 32 метра и ещё по 100 метров приходится на подходы с каждой стороны.

Присутствовавший на открытии моста глава Норильска Дмитрий Карасев отметил, что такие объекты очень важны для города и норильчан: «Реконструкция, длившаяся три года, завершена, все работы у подрядных организаций приняты. Соответственно, возобновилось движение транспорта. Для города это очень значимый объект, норильчане давно ждали окончания ремонта. Асфальтировку здесь проведут будущим летом, поскольку сейчас погодные условия не позволяют проводить такого рода работы».

С 1 декабря возобновится и движение общественного транспорта по муниципальным маршрутам № 2, № 11, № 12, № 16А и 16Б, в соответствии с установленными схемами движения автобусов. Как пояснил Виктор Кузнецов, начальник отдела транспорта управления городского хозяйства администрации города, актуальное расписание движения общественного транспорта размещено на официальном сайте города во вкладке «Информация», оно обновляется по мере необходимости. «Узнать об отправлении каждого рейса по муниципальным маршрутам, обслуживаемым НПОПАТ, можно в также диспетчерской службе по номеру 406-000», — добавил Виктор Кузнецов.