Впереди изыскания. Состояние дома на Московской,14, под контролем, но здание деформируется

Напомним, в 2017 году жильцы Московской, 14, обратились в управляющую компанию «Жилкомсервис» по поводу неудовлетворительного технического состояния дома. Специализированная мерзлотная компания «Фундамент» обследовала состояние несущих и ограждающих конструкций дома и представила отчёт по геотехническому мониторингу. Мерзлотники отнесли состояние дома к категории «ограниченно работоспособный». Его эксплуатация возможна при постоянном контроле, а также - проведении работ по восстановлению и усилению конструкций и грунтов основания.



Капитальный ремонт конструкций нулевого цикла вёлся с июля по ноябрь 2018 года. Был сделан водоотводной лоток и водонепроницаемое покрытие по всей площади подполья, установлены две температурные трубки, восстановлен защитный слой бетона ж/б-конструкций. Сейчас дом находится на особом контроле, компания «Фундамент» ежеквартально проводит обследование технического состояния несущих и ограждающих конструкций.



29 мая нынешнего года УЖКХ Норильска заключило контракт с местным подрядчиком на установку 25 шпальных клетей, работы сейчас в самом разгаре. Контракт составил 1,4 млн рублей из резервного фонда города.



- Шпальная клеть устанавливается в подполье и берёт нагрузку здания на себя. 25 клетей мы ставим в определённых точках под зданием, эти точки определены совместно со специалистами–мерзлотниками «Фундамента». Клети - это временная мера. Но управляющая компания «Жилкомсервис», в чьём ведении находится дом, из бюджета города получила 8 миллионов рублей для проведения проектно-изыскательских работ. В итоге определят причины продолжающихся деформаций, и можно будет запланировать дальнейшие действия, - прокомментировал ситуацию Андрей Беспалов, директор УЖКХ Норильска.



В свою очередь Ольга Сарычева, первый заместитель гендиректора «ЖКС-Норильск», пояснила, что здание стоит на особом контроле с 1997 года, и после ряда мероприятий появилась длительная стабилизация. Однако затем деформации продолжились, что и послужило причиной проведения капремонта конструкций нулевого цикла.



- Наша управляющая компания, понимая, что деформации, несмотря на проведённые работы, продолжаются, издала приказ, согласно которому сантехнические бригады ежедневно осматривают это здание, проверяя, есть ли течи. Ведь их отсутствие – главное условие сохранения фундаментов на вечной мерзлоте, – комментирует Ольга Сарычева. - Порой течи действительно выявляются, как правило, капельные, и мы оперативно их устраняем. Работаем мы совместно с МУП КОС, так что хорошее техническое состояние подполья - заслуга обеих организаций.



Мерзлотники по-прежнему относят дом к ограниченно работоспособному, что означает отсутствие угрозы внезапного обрушения. Но это - при условии проведения мероприятий по сохранению дома.



- К сожалению, деформации идут, какие-то процессы происходят под землёй, ниже уровня асфальта. И нам надо знать, какие именно. Сейчас мы проводим разработку конкурсной документации для выбора подрядчика, который и займётся изысканиями, после согласуем её в администрации города и проведём конкурс. Сами изыскания запланированы на это лето, - подчёркивает Ольга Сарычева.