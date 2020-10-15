Впервые корабли арктической группировки Северного флота вошли в Карское море северным маршрутом

Корабли вошли в Карское море самым северным маршрутом, обогнув острова архипелага Северная Земля. Ранее все переходы судов Северного флота между морями Карским и Лаптевых осуществлялись через пролив Бориса Вилькицкого.

Экипаж поисково-спасательного вертолёта Ка-27 выполнил несколько полётов с палубы флагмана - большого противолодочного корабля «Североморск» - для ледовой разведки. Североморцы обследовали несколько арктических островов на возможность проведения высадки морского десанта на необорудованное побережье, облетели остров Шмидта и совершили посадку на мысе Арктическом на острове Комсомолец архипелага Северная Земля.



В настоящее время арктическая группировка в составе большого противолодочного корабля «Североморск», большого десантного корабля «Кондопога», спасательно-буксирного судна «Памир» и ледокола «Илья Муромец» продолжает переход вдоль ледовой кромки к самому северному российскому архипелагу – Земля Франца-Иосифа. Корабли и суда следуют кильватерным строем по открытой воде. Ледовая обстановка по маршруту перехода благоприятная.