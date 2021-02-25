Впервые в истории арктической навигации атомоход в феврале провёл судно от мыса Дежнева через всю акваторию Севморпути

Накануне праздников атомный ледокол «50 лет Победы» ФГУП «Атомфлот» завершил проводку танкера-газовоза «Кристоф де Маржери» в порт Сабетта в Обской губе Карского моря. Суда преодолели расстояние в 2449 морских миль во льдах толщиной до 1,5 метров.

- Успешная проводка танкера-газовоза класса Yamalmax демонстрирует готовность атомного ледокольного флота значительно увеличить сроки навигации в акватории Северного морского пути, - прокомментировал событие генеральный директор ФГУП «Атомфлот» Мустафа Кашка. - Круглогодичное судоходство в Арктике - это мечта первопроходцев Севморпути.

Росатом планомерно готовится к реализации этой масштабной задачи. Предприятие обновляет флот атомных ледоколов, открыт Штаб морских операций, позволяющий предоставлять судоводителям полную информацию о ледовых и гидрометеорологических условиях, в Санкт-Петербурге работает Центр морских арктических компетенций, занимающийся подготовкой и повышением квалификации моряков для Арктики.

- Рекомендации плавания и информационная поддержка Штаба морских операций ФГУП «Атомфлот» обеспечили условия для максимально эффективной проводки танкера-газовоза, - сказал капитан атомного ледокола «50 лет Победы» Дмитрий Лобусов. - Средняя скорость движения каравана составила 8,6 узла (около 15 км\ч).

Технические возможности атомного ледокола и танкера-газовоза, профессиональная подготовка экипажей судов позволили безопасно преодолеть маршрут.

В настоящее время Госкорпорация «Росатом», ПАО «НОВАТЭК» и ПАО «Совкомфлот» прорабатывают вопрос обеспечения проводки танкера-газовоза в восточном направлении в апреле-мае этого года.