Впервые за 30 лет Заполярный транспортный филиал «Норникеля» обработал рекордные четыре миллиона тонн груза
Впервые за 30 лет Заполярный транспортный филиал «Норникеля» обработал рекордные четыре миллиона тонн груза
За последние три десятилетия работы предприятия годовой грузооборот не превышал 3,8 миллиона тонн.
В юбилейный, 85-й год работы Дудинского морского порта обработано рекордное количество груза за долгое время. Для филиала это важное событие, несмотря на то что увеличение грузооборота в 2022 году прогнозировалось, и с завершением летней речной навигации предприятие достигло планируемых показателей.
Всего с начала года по морскому направлению выгружено 820 тысяч тонн и погружено 705 тысяч тонн. На период летней навигации пришлось больше мощностей. С речных судов выгружено 2,4 млн тонн и погружено 1,4 млн тонн. По специфике в этом году обработано очень много сыпучего груза, на него приходится почти половина из всего обработанного грузооборота.
Такой объём связан не только с развитием инфраструктуры и ростом производственных нужд компании в Норильском промышленном районе, но и с освоением недр Таймырского полуострова. Значимую долю составили грузы для реализации планов федерального проекта «Восток-Ойл» и инвестиционных программ «Норильского никеля» – «Серный проект», «Чистый Норильск», «Южный кластер».
«Это абсолютно плановая история. Мы начали готовиться к таким объёмам с 2018 года, тогда было принято решение руководством компании о реализации крупных инвестпроектов. Исходя из этого, руководство Заполярного транспортного филиала спланировало дополнительную технику, дополнительные площади для обработки и хранения больших объемов грузов. На протяжении почти трёх лет мы занимались подготовкой ресурсной базы для обработки таких объёмов. А когда эти объёмы пришли, мы сумели обработать их корректно, своевременно, с заданным уровнем логистического сервиса. Инфраструктура, компетенции и способности Заполярного транспортного филиала нужны для выполнения поставленных задач на территории Крайнего Севера», — рассказал директор Заполярного транспортного филиала Алексей Новаков.