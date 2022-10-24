Впервые за 30 лет Заполярный транспортный филиал «Норникеля» обработал рекордные четыре миллиона тонн груза

В юбилейный, 85-й год работы Дудинского морского порта обработано рекордное количество груза за долгое время. Для филиала это важное событие, несмотря на то что увеличение грузооборота в 2022 году прогнозировалось, и с завершением летней речной навигации предприятие достигло планируемых показателей.

Всего с начала года по морскому направлению выгружено 820 тысяч тонн и погружено 705 тысяч тонн. На период летней навигации пришлось больше мощностей. С речных судов выгружено 2,4 млн тонн и погружено 1,4 млн тонн. По специфике в этом году обработано очень много сыпучего груза, на него приходится почти половина из всего обработанного грузооборота.

Такой объём связан не только с развитием инфраструктуры и ростом производственных нужд компании в Норильском промышленном районе, но и с освоением недр Таймырского полуострова. Значимую долю составили грузы для реализации планов федерального проекта «Восток-Ойл» и инвестиционных программ «Норильского никеля» – «Серный проект», «Чистый Норильск», «Южный кластер».

«Это абсолютно плановая история. Мы начали готовиться к таким объёмам с 2018 года, тогда было принято решение руководством компании о реализации крупных инвестпроектов. Исходя из этого, руководство Заполярного транспортного филиала спланировало дополнительную технику, дополнительные площади для обработки и хранения больших объемов грузов. На протяжении почти трёх лет мы занимались подготовкой ресурсной базы для обработки таких объёмов. А когда эти объёмы пришли, мы сумели обработать их корректно, своевременно, с заданным уровнем логистического сервиса. Инфраструктура, компетенции и способности Заполярного транспортного филиала нужны для выполнения поставленных задач на территории Крайнего Севера», — рассказал директор Заполярного транспортного филиала Алексей Новаков.