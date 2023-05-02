Впервые Норильск отметил День Весны и Труда в статусе Города трудовой доблести

Центром первомайских мероприятий в центральном районе стал Городской центр культуры. В праздничном концерте приняли участие лучшие вокальные и хореографические коллективы города. Зрителям представили историю рабочего поселка прошлых лет, историю непрерывного подвига, череды побед и непрерывного героизма. В фойе гости могли приобрести изделия ручной работы от мастеров фестиваля ремесел и «Лавки заполярных чудес». На площади перед ГЦК выступили образцовый художественный коллектив «BrassBanda». Финальным аккордом праздника стал праздничный салют.