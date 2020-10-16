Временные трудности с теплоснабжением в некоторых домах города

Об этом рассказал Артём Парежев, начальник отдела теплоэнергетики управления городского хозяйства администрации Норильска. Он отметил, что ситуация связана с необходимостью регулировки сетей теплоснабжения, эта работа ежедневно ведётся ресурсоснабжающей и сетевой организациями, а также управляющими компаниями и координируется органами местного самоуправления.

— Просим понимания со стороны горожан. В ближайшее время ситуация стабилизируется, — отметил он, подчеркнув, что речь идёт о локальных нарушениях, например, негреющих полотенцесушителях.

При наличии договора, заключённого между собственниками жилья и управляющей компанией, ответственность за качество коммунального ресурса в пределах границ общего имущества в доме несёт именно УК, отметили в УГХ. Потому она остаётся первым «окном», куда следует обращаться.

— Управляющая организация обслуживает жилфонд, обеспечивая стабильное функционирование инженерных систем здания и контролируя их техническое состояние. Она проводит планово-предупредительные ремонты, — отметил он.

Но если управляющая компания не реагирует на жалобы собственников жилья, они должны подать жалобу в службу строительного надзора, которая проверит действия УК. Наниматели с той же целью могут обратиться в УГХ. Помимо того, заявки жителей о некорректной работе системы отопления принимает отдел оперативного контроля по телефону 43-70-57.

— Что же до контроля за санитарно-эпидемиологическими требованиями к водоснабжению, то его ведёт территориальный отдел управления Роспотребнадзора по Красноярскому краю в Норильске, — отметил Парежев. — И он также принимает жалобы на качество воды.