Временные трудности с теплоснабжением в некоторых домах города
Временные трудности с теплоснабжением в некоторых домах города
К началу ноября в тех квартирах Норильска, где после запуска отопления ещё не отлажена система подачи тепла, проблема будет устранена.
Об этом рассказал Артём Парежев, начальник отдела теплоэнергетики управления городского хозяйства администрации Норильска. Он отметил, что ситуация связана с необходимостью регулировки сетей теплоснабжения, эта работа ежедневно ведётся ресурсоснабжающей и сетевой организациями, а также управляющими компаниями и координируется органами местного самоуправления.
— Просим понимания со стороны горожан. В ближайшее время ситуация стабилизируется, — отметил он, подчеркнув, что речь идёт о локальных нарушениях, например, негреющих полотенцесушителях.
При наличии договора, заключённого между собственниками жилья и управляющей компанией, ответственность за качество коммунального ресурса в пределах границ общего имущества в доме несёт именно УК, отметили в УГХ. Потому она остаётся первым «окном», куда следует обращаться.
— Управляющая организация обслуживает жилфонд, обеспечивая стабильное функционирование инженерных систем здания и контролируя их техническое состояние. Она проводит планово-предупредительные ремонты, — отметил он.
Но если управляющая компания не реагирует на жалобы собственников жилья, они должны подать жалобу в службу строительного надзора, которая проверит действия УК. Наниматели с той же целью могут обратиться в УГХ. Помимо того, заявки жителей о некорректной работе системы отопления принимает отдел оперативного контроля по телефону 43-70-57.
— Что же до контроля за санитарно-эпидемиологическими требованиями к водоснабжению, то его ведёт территориальный отдел управления Роспотребнадзора по Красноярскому краю в Норильске, — отметил Парежев. — И он также принимает жалобы на качество воды.