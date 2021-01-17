Норильчане отметили Рождество Христово и продолжают творить добрые дела на Святках

Символический вертеп во дворе кафедрального Свято—Скорбященского собора © Денис Кожевников

Праздничные службы в ночь на 7 января прошли во всех храмах нашего города. Верующие с благоговением преклоняли колена у символического вертепа, возведённого силами прихожан и работников собора «Всех скорбящих Радость». Люди приходили семьями, ставили у колыбели родившегося Спасителя свечи, оставляли дары–сладости. Торжественное богослужение в кафедральном Свято–Скорбященском соборе возглавил епископ Норильский и Туруханский Агафангел. Особо запомнились слова нашего владыки из его рождественского послания:

– Мне приходилось держать в руках молитвословы и Евангелие с пожелтевшими и потрёпанными листами, скреплёнными в уголках швейными нитками, с рукописными вставками, восполняющими отсутствующие страницы. Это были книги, принадлежащие узникам Норильлага, многократно перепрятанные, знавшие десятки рук. Они — вещественное свидетельство того, что Господь повсюду. Он приходил в ад лагерей, находил чистые сердца, и люди переживали там чудо перерождения от встречи с Богом, начало личного союза с ним, свой новый отсчёт времени... Пусть радость соединения неба и земли, переживаемая в дни Рождества Христова, будет с вами всегда.

На праздничной службе верующие могли помолиться у святыни, доставленной несколько лет назад со святой горы Афон. Образ Божией Матери «Всемилостивая Заступница» вынесли из алтаря для поклонения. Этот список с древней чудотворной иконы из афонского монастыря Кутлумуш был написан в афонском ските святой праведной Анны специально для норильчан. Радость святого события, которую ничто не могло омрачить, объединила в эту ночь сотни горожан.

Завершился строгий сорокадневный Рождественский пост, наступила пора двухнедельных Святок — время радости и добрых дел. Об этом в притворе Свято–Скорбященского собора напоминала особая ёлочка с бумажными ангелами, на которых были написаны бесхитростные просьбы о подарках для детей из многодетных и неполных семей. Это сестры милосердия устроили акцию «Ёлка–просьба». Отзывчивые норильчане забирали записки с просьбами, а потом приносили в свечную лавку собора свои дары.

Побывали мы в Рождественскую ночь и на праздничной службе в новом храме Новомучеников и Исповедников Церкви Русской на улице Мира, 6. Здесь в просторном дворе вновь устроили снежный вертеп. А ещё нас тут порадовала разноцветная ледяная пещерка–иглу, которую соорудили ребята из детско–юношеского центра «Православный Север».

Традиционного праздника у рождественской ёлки в Норильской епархии в этом году не устраивали из–за пандемии. Но ребята из воскресных школ Норильской епархии, которые занимались дома онлайн, создали замечательные рисунки, украшения, сувениры и открытки, записали с помощью взрослых праздничный концерт. А в канун старого Нового года руководители воскресных школ матушки Светлана Пирогова и Наталья Дубинко со своими семьями развезли подарки подшефным одиноким пожилым людям, от души спели для них тропарь Рождества и рождественские колядки.

10 января епископ Норильский и Туруханский Агафангел возглавил Божественную литургию в Свято–Троицком храме в Талнахе. Там молилась и братия из православного реабилитационного центра «Лествица», трудами которой возведён снежный вертеп в церковном дворе.

Особую лепту в добрые дела внесли отдел социального служения Норильской епархии, сёстры милосердия и Центр милосердия города Норильска, его меценаты и волонтёры. Активисты провели ежегодную акцию «Подарок пожилым и одиноким от неравнодушных норильчан!» 42 семьи, находящиеся в трудной жизненной ситуации, получили продовольственные наборы и сладкие детские подарки при поддержке Норильской епархии и благотворительного фонда «Весна». Детей из многодетных семей порадовали норильские клоуны из «Снежных носиков». Воспитанники детского дома «Ромашка» из Дудинки получили именные новогодние подарки от Центра милосердия и работников перинатального центра, сотрудница которого, Елена Куленкова, с помощью неравнодушных коллег и своих близких собрала 11 коробок с подарками для 59 деток. Кроме того, ребятам отправили семь коробок с вещами для летнего отдыха от корпорации «Глория Джинс». В рамках акции «Дари радость на Рождество!» для подопечных пожилых людей собраны продовольственные наборы, а дети воскресной школы Норильской епархии и младшие школьники 4–й гимназии подготовили поздравительные открытки. Волонтёры–водители помогли доставить подарки по адресам. И не забудем, что уже почти 10 лет состоят в партнёрстве благотворительный фонд «Территория добра» и Центр милосердия ради добрых совместных акций «Рождественские встречи» и «Подарки любят все».

Святочные рождественские дни завершатся 19 января в праздник Крещения. И пусть продолжаются добрые дела норильчан. Информацию о чаяниях тех, кто просит о поддержке, вы найдёте в журнале «Нуждаюсь в помощи» в притворе Свято–Скорбященского собора. Если вы можете чем-нибудь помочь, оставьте свои предложения в журнале «Готов оказать помощь». Звоните также по телефону Центра милосердия 425–112.