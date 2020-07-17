Время острых вызовов. «Норникель» начал диалог с общественными и экологическими организациями

Старший вице–президент по устойчивому развитию «Норникеля» Андрей Бугров принял участие в круглом столе, организованном комиссией по экологии и охране окружающей среды Общественной палаты РФ. Он рассказал о ходе работ по ликвидации последствий аварии на ТЭЦ–3 в Норильске. В дискуссии участвовали представители государственных структур и общественных экологических организаций.

– Пиковый период пройден. На сегодняшний день основной объём разлитого топлива собран — это более 90%, – отметил Андрей Бугров, поблагодарив всех, кто помогал и продолжает помогать компании в ликвидации последствий инцидента.

Он добавил, что совместными усилиями угрозу дальнейшего распространения топлива удалось предотвратить, риск проникновения топливного следа в Карское море в настоящее время отсутствует. Топ–менеджер компании представил участникам круглого стола результаты замеров уровня загрязнения в озере Пясино, сделанных специалистами Центра лабораторного анализа и технических измерений (ЦЛАТИ, входит в структуру Федеральной службы по надзору в сфере природопользования). По данным на 26 июня уровень загрязнения не превышал 1 ПДК.

Кроме того, Андрей Бугров представил программу, которую компания намерена реализовать в ближайшем будущем: окончание сбора топлива и его вывоз, транспортировка водотопливной смеси в место сепарации. Компания уже предпринимает меры, чтобы не допустить подобных аварий. В планах «Норникеля» — создание эффективной системы мониторинга вечной мерзлоты с передовыми методами диагностики, работа по рекультивации и восстановлению природных ресурсов, пострадавших в результате разлива топлива.

– Решение этой задачи требует тесного взаимодействия компании, органов власти, учёного сообщества и общественных организаций. Для нас очень важно объективное общественное мнение, основанное на опыте и знаниях, — подчеркнул Бугров.

Важность совместной работы в решении экологических проблем отметил и директор департамента госполитики и регулирования в области гидрометеорологии, изучения Арктики, Антарктики и Мирового океана Минприроды РФ, замруководителя комиссии Минприроды РФ по Норильску Сергей Хрущев. Он сообщил, что эксперты Минприроды подготовили для «Норникеля» детальную программу дальнейших действий по восстановлению экосистемы Таймыра.

– Наша позиция принципиальная и открытая: мы готовы помогать, выносить любые вопросы на уровень экспертного сообщества, решать вопросы по применению технологий, чтобы ускорить процесс, не потерять драгоценное время до заморозков, добиться реального восстановления природы, — заявил Хрущев.

О важности совместного решения задач также говорила руководитель Федеральной службы по надзору в сфере природопользования (Росприроднадзор) Светлана Радионова.

– Наша общая задача — привести экосистему региона в норму, привести её к нулевому фоновому режиму, — сказала она, подчеркнув, что взаимодействие с «Норникелем» налажено на высоком уровне. Компания принимает самое активное участие в работе научно–технического совета Росприроднадзора, и возможность диалога в данной ситуации крайне важна.

О том, что уже сделано, что предстоит сделать, и как строится взаимодействие «Норникеля» с надзорными органами, рассказал первый вице–президент — операционный директор компании Сергей Дяченко. По его словам, в районе ТЭЦ–3 собрано около 188 тонн грунта. Он подчеркнул, что это не плодородные земли, а техногенный грунт, который был оставлен в наследие компании после 1996 года.

– Дальше вместе с научным сообществом мы будем заниматься вопросами наиболее эффективной очистки этого грунта для дальнейшей его утилизации, — сказал Сергей Дяченко.

Для этого «Норникель» привлёк компанию «Икатерра». На основании сделанных специалистами выводов вместе с межведомственной комиссией будут разработаны методы работы с грунтом. Что касается водно–топливной смеси, то здесь «Норникель» взаимодействует с «Нефтетехником» и «Политехником», которые предоставили компании свои технологии по мягкому нефтепроводу.

– Монтаж трубопровода и насоса будет завершён до 24 июля. До 9 сентября мы должны завершить перекачку водно–топливной смеси, — заявил первый вице–президент «Норникеля». — Затем будет проводиться сепарация. Сейчас идёт активный поиск подходящей технологии, планируется привлечь к нему норвежских коллег.

Сергей Дяченко ещё раз подчеркнул, что все мероприятия компания будет проводить за свой счёт:

– Мы не только ликвидируем последствия аварии, но и будем активно заниматься восстановлением экосистемы. И считаем, что средства, насчитанные в виде ущерба, должны в большей степени работать на восстановление экосреды.

Он также отметил, что продолжается работа межведомственной комиссии под председательством заместителя министра природных ресурсов РФ Амирхана Амирханова:

– По результатам работы комиссии будет представлен консолидированный план мониторинга экосистемы, и «Норникель» возьмёт на себя активную роль в выполнении всех необходимых мероприятий.