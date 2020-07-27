Всё необходимое для борьбы с COVID-19 будет закуплено в кратчайшие сроки

Об этом исполняющий обязанности главы города Николай Тимофеев сообщил после заседания штаба по предупреждению распространения на территории Норильска коронавирусной инфекции.

Напомним, в пятницу, 24 июля, по итогам совещания с руководителем территориального отдела министерства здравоохранения региона, главными врачами больниц и скорой помощи, представителями «Норникеля» по поручению Николая Тимофеева был скорректирован список требуемого медицинского оборудования, расходных материалов, изделий медицинского назначения, средств индивидуальной защиты для борьбы с COVID-19.

Список был передан в пятницу в Заполярный филиал «Норникеля» с просьбой о выделении требуемых денежных средств.

Сегодня по окончании штаба Николай Тимофеев сообщил:

«Требуемая сумма сегодня уже получена городом. Это 60 миллионов рублей. Сейчас активно ведётся работа по закупке и доставке необходимого. Я хочу поблагодарить компанию за то, что они отреагировали так оперативно».