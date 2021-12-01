Все автобусы муниципальных маршрутов перед выходом на линию проходят дезинфекцию

«Ни один автобус не выходит на маршрут без санитарной обработки», - отмечает Никита Савадеров, начальник автоколонны № 1 НПОПАТ.

Обработка проводится при помощи специальных растворов и моющих средств. Протирают входные двери, сиденья, поручни, подлокотники, окна – всё, с чем соприкасаются пассажиры. Также экипаж автобуса обрабатывает все контактные поверхности по окончанию рейса. В НПОПАТ подчеркнули важность процедуры, так как ежедневно автобусами пользуются более 15 тысяч человек.

Главный специалист отдела транспорта управления городского хозяйства администрации Норильска Егор Стеклянников напомнил горожанам, что только соблюдение всех мер защиты – в частности ношение масок в общественных местах и транспорте, а также своевременная вакцинация - могут защитить от заражения в сложившейся эпидемиологической обстановке.