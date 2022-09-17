Все грани города

Момент истины

– Дмитрий Владимирович, напомните, какие основные направления включены в план реновации Норильска и выдерживаются ли темпы работ?

– В декабре 2021 года Советом Федерации, правительством Красноярского края, руководством Норильска и компанией «Норникель» было подписано четырёхстороннее соглашение об утверждении Комплексного плана социально–экономического развития Норильска до 2035 года. С этого момента прошло почти десять месяцев, и многие горожане интересуются промежуточными результатами. Отмечу, что сейчас продолжается «скрытый» этап реновации — серьёзная подготовительная работа по проведению исследований, экспертиз, аукционов по выбору подрядчиков и других мероприятий. Всё это необходимо, поскольку масштабы наших планов поистине колоссальны.

Но есть и видимые результаты. Так, уже демонтированы восемь ветхих и аварийных жилых домов, в том числе на ул. Лауреатов, 31, Богдана Хмельницкого, 14, Надеждинской, 1. На месте большинства снесённых зданий будут выстроены новые. Также началось возведение двух 9–этажных домов на ул. 50 лет Октября. Подрядчик уже доставил в город оборудование для завода по производству бетона, металлоконструкции и другие материалы — чтобы этой зимой приступить к обустройству свайного поля, ростверков и строительству первых этажей зданий.

Активная работа идёт сегодня на ул. Павлова, 8, где завершается демонтаж жилого дома сталинской постройки. На месте этого и соседнего дома — на ул. Богдана Хмельницкого, 14 — планировалось возвести два аналогичных здания, но действующие строительные нормы не позволяют сделать этого, потому есть возможность построить только один большой дом. Уже заключён контракт на разработку проекта, здание не будет выделяться среди архитектурного ансамбля в стиле сталинского ампира. В начале 2023 года мы ожидаем готовый проект, затем начнётся поиск подрядчика и само строительство.

Пока остаётся открытым вопрос о судьбе дома по адресу ул. Кирова, 11 — ждёт его реконструкция или демонтаж с последующим возведением на старом месте нового здания. Через месяц–полтора завершатся изыскательские работы, которые и дадут конкретный ответ на этот вопрос.

Также идёт подготовка к строительству среднеэтажных жилых домов на ул. Спортивной, 4, 6, Лауреатов, 56, 58. Это проекты, выполняемые администрацией города. Нами выбран подрядчик, который уже завозит на стройплощадки материалы и оборудование. Задача– максимум — за зиму демонтировать существующие ростверки, заложить новые свайные поля под все четыре дома, выполнить обвязку ростверков. Это позволит в следующую навигацию завезти ограждающие конструкции и приступить к обустройству первых этажей.

Большая работа будет развёрнута в Оганере: это вообще одна из самых перспективных площадок комплексного пана. До конца 2024 — начала 2025 г. там предполагается построить три 9–этажных одноподъездных дома, детский сад и школу более чем на 1000 учащихся. Всё это позволит обустроить комфортный микрорайон.

И если говорить о социальных объектах, то им в комплексном плане уделено особое внимание. В Норильске планируется строительство двух школ, одна из которых, им. Владимира Долгих, модернизированного типа; будет реконструировано здание детсада в Кайеркане. По всем объектам выбраны подрядчики для проектно–изыскательских работ. При том, что появление новых школ не позволит полностью уйти от двухсменной формы обучения, но это во многом разгрузит систему, и учебных заведений, куда дети продолжат ходить в две смены, станет меньше.

Ещё один блок реновации касается обеспечения безопасности в городе. Он включает в себя два мероприятия, первое из которых уже завершилось — введено в эксплуатацию пожарное депо в Оганере, что полностью закрыло потребности района, перинатального центра и городской больницы № 1.

Второе мероприятие касается строительства нового глубоководного водозабора. Он крайне необходим городу, ведь уже сегодня ситуация с уровнем воды в реке Норильской требует принятия решения об очередной пересыпке русла искусственной дамбой. Строительство нового водозабора позволит снять эту проблему, он заменит два существующих сооружения, накопивших определённый износ. В данный момент ведутся изыскательские работы, разработка проекта намечена на 2023 год.

Параллельно в городе продолжается реализация муниципальных программ. Без сложностей не обходится, но я всегда ставлю задачу по их исполнению как минимум на 90–95%.

– Какие крупные объекты в рамках реновации будут сданы первыми?

– В рамках краткосрочного плана два дома на ул. 50 лет Октября, дома на Лауреатов 56 и 58, Спортивной 4 и 6, а также 9–этажки в Оганере будут введены в эксплуатацию в конце 2024 года.

«Норникель» взял на себя обязательство в рамках комплексного плана возвести и другие среднеэтажные дома к концу 2023–го — началу 2024 г.: на ул. Павлова, 23, Лауреатов, 31, 29, а также на ул. Кирова 7/10. Подрядчики определены, ведутся проектно–изыскательские работы.

В числе социальных объектов первыми станут детсад в Кайеркане, Комплексный центр обслуживания населения на ул. Богдана Хмельницкого, 20, школа и детсад в Оганере.

– Каким образом горожане могут следить за процессом реновации? Планируется ли создать единый ресурс, где будет отражён ход текущих работ?

– Во–первых, чтобы максимально точно информировать горожан о продвижении плана реновации, мы организовали экскурсионный автобусный маршрут по её объектам, и желающие могут узнать все подробности текущих работ. Однако создание единого ресурса на базе официального сайта города также в работе. На интерактивной карте Норильска будут отмечены все объекты комплексного плана, а также ключевые объекты муниципальных программ. Кликнув на каждый из них, люди увидят актуальную информацию о статусе того или иного объекта, подрядчике, сроках работы, увидят фото или потоковое видео с этого участка. Запустить ресурс в тестовом режиме хотим до конца года.

– Есть ли сложности в работе с подрядчиками, занятыми на объектах реновации?

– В любом строительстве всё гладко не бывает. Местная строительная отрасль пришла в упадок десятилетия назад — последний дом, напомню, построили в 2002–м. Так что сложно говорить о наличии на территории подрядчиков, имеющих непрерывный опыт возведения жилых или социальных объектов. Но здесь на помощь нам приходит сотрудничество с регионом: при поддержке коллег из правительства края мы неоднократно встречались с крупными застройщиками, рассказывая о планах обновления города, муниципальных программах и приглашая их к участию. Такие встречи дают результат: именно красноярский подрядчик, к примеру сегодня занят на строительстве четырёх жилых домов и одного из социальных объектов. Не всех устраивает непростая логистика, короткий строительный сезон, но есть и те, кто, поработав у нас, остаются, и качество их труда находится на достойном уровне. Есть и новички, что говорит о растущей привлекательности города. Так что мы продолжаем привлекать всё новых строителей, понимая, что Норильску они нужны.

– Одним из направлений реновации является термостабилизация грунтов. Какой эффект это даст и сколько домов уже оснащены данным оборудованием?

– Первый положительный опыт в этой сфере мы получили в 2018 году, когда сумели понизить температуру грунтов с –0,7°С до –3°С под двумя многоэтажными домами без переселения жильцов. Подвижки конструкции прекратились, сегодня оба здания стабильны. В настоящий момент мы заняты стабилизацией фундаментов трёх домов — на ул. Бауманской, 30, Космонавтов, 35а и 41. Завершим работы до конца октября.

Переоценить важность таких мероприятий в наших условиях невозможно. И мы очень рады, что в рамках реновации они впервые вошли в федеральную программу Минстроя. Норильск стал пилотной площадкой получения научного и практического опыта стабилизации слабых грунтов. В этом году с участием представителей МГУ им. Ломоносова и СФУ наши специалисты разрабатывают новый метод — инъектирование специальных смесей. Это позволит укрепить грунты вокруг свай, новшество мы собираемся испытать на четырёх домах Ленинского проспекта. К работам приступим, как только получим экспертное заключение. Если этот способ покажет свою эффективность, а я уверен, что так и будет — он уже применялся на промышленных объектах, в том числе в Норильске, — это удешевит процесс термостабилизации и позволит расширить количество домов, которые можно включать в программу.

Помимо прочего, мы оснащаем термометрическими скважинами и датчиками наклона здания, стоящие на особом контроле. Уже охвачено 53 объекта, термокосы в постоянном режиме передают на сервер данные о температуре грунтов. Я дал поручение заложить в бюджет будущего года средства на дополнительную закупку и монтаж термокос. Конечная цель — оборудовать все дома и социальные учреждения города в ближайшие годы, чтобы иметь возможность своевременно принимать необходимые меры. Мероприятие, конечно, недешёвое — на один дом уходит от 2–3 млн рублей. Но задача сохранения фонда города оправдывает эти вложения. Добавлю, что здания, возводимые в рамках реновации, изначально будут обладать надёжной системой термостабилизации грунтов.

Помощь отовсюду

– Оказывает ли сегодня регион поддержку городу?

– Конечно, у нас налажено чёткое взаимодействие с краевым руководством: на днях я вернулся из очередной командировки в Красноярск, где обсуждал с правительством края, губернатором, важные аспекты реализации комплексного плана. А вскоре ожидается прибытие делегации правительства РФ, члены которой должны оценить ход реновации. Я благодарю всех, кто поддерживает Норильск, помогает с решением возникающих вопросов, а также исполнителей комплексного плана за оперативное и эффективное сотрудничество.

– Насколько активно Норильск в целом вовлечён в краевые программы, интересны ли предложения региона горожанам?

– Я уверен, что мы обязаны участвовать во всех федеральных и краевых программах, которые расширяют возможности нашей территории. А их немало: среди них, например федеральный проект «Формирование комфортной городской среды», по которому с 2018 года удалось благоустроить более 40 общественных территорий Большого Норильска. Только нынешним летом работали на трёх участках — в районе ул. Комсомольской, 9, Енисейской, 7–9–11 и Первомайской, 12–14–16.

Ещё один пример — деятельность регионального фонда капитальных ремонтов: на поступившие средства в этом году мы обновили 14 объектов, за несколько лет заменили сотни лифтов, ремонтируются кровли, фасады. Общий объём средств, реализованных Норильском, составил более 7 млрд рублей.

Популярностью у горожан пользуется краевая программа обеспечения молодых семей жильём. В этом году квартиры получат 35 норильских семей. Не могу не упомянуть и о программе переселения, по которой ежегодно на материк переезжают порядка 400 семей северян. Она неизменно остаётся востребованной: каждый год мы получаем около 2000 заявок на участие в ней. Лишь недавно была объявлена кампания на 2023 год, а специалисты получили уже 1500 обращений.

Есть и другие примеры участия города в краевых программах, в том числе по поддержке малого и среднего предпринимательства в различных отраслях — культуры, спорта и прочих.

– Как показывает себя программа приглашения в город дефицитных специалистов?

– За годы её действия мы привлекли в Норильск более 300 работников сфер здравоохранения, образования, спорта, культуры. Показатели хорошие, хотя сейчас возникают сложности с предоставлением жилья прибывающим специалистам: квартиры сильно подорожали, и мы не всегда можем обеспечить жилплощадью всех желающих, но готовы компенсировать стоимость аренды квартиры за три года. За этот срок люди обычно определяются, оставаться ли им в Заполярье, и чаще всего приобретают собственное жильё. В целом программа работает и даёт положительный эффект.

– Как обстоят дела в области норильской медицины?

– Совместно с Минздравом края мы стремимся к улучшению качества предоставления медицинских услуг, росту численности медперсонала. Сделано уже немало: подписано соглашение с КрасГМУ о подготовке кадров для города, утверждена стипендия для приезжающих на практику студентов, введена оплата дороги в Норильск и обратно. И результаты есть: например, в этом году мы ожидали приезд пяти–семи студентов, а приехали 25. И многие хотят закрепиться в Норильске. То же и с врачами узких специальностей: мы планировали привлечь 25 человек, а приедет 35. Это не может не радовать, так что следует двигаться дальше.

Без пауз

– Можно ли сравнить объём средств, идущих на ремонты городских объектов в этом году, с прошлыми годами?

– Судите сами. В 2020 году объём направляемых средств составил порядка 260 млн рублей, в 2021–м — уже 580 млн, в 2022 — 1,7 млрд. В 2023 году мы планируем нарастить эту цифру до трёх млрд рублей. Деньги пойдут на масштабные ремонты зданий, благоустройство придомовых и общественных территорий и прочие подобные цели. Я всегда прошу коллег смотреть шире, подходить к работе комплексно. Следующим летом мы намерены заняться обновлением домов на Ленинском проспекте, являющихся объектами культурного наследия, — пока от памятника Ленину до Ленинского проспекта, 12. Идёт подготовка проектной документации, нам предстоит провести ремонт кровель, фасадов, обустройство дворов, озеленение, монтаж игровых и спорткомплексов. Рассчитываем согласовать планы с надзорными службами и с наступлением тепла выставлять леса. В 2024 году перейдём к оставшимся сталинкам, стоящим на главной улице Норильска. Помимо этого, летом 2023–го собираемся приступить к обширному ремонту на ул. Севастопольской. Стоимость вышеперечисленных мероприятий доходит до миллиарда рублей, но и объём работ, надо сказать, колоссальный.

Я также понимаю, что жители хотят видеть больше отремонтированных фасадов. В следующем году мы удваиваем их количество — с 26 до 43–45, список ещё формируется. Можно, конечно, и 60 сделать, но важно реально оценивать свои возможности, а также брать в расчёт то, что другие работы никто не отменял.

Не стоит забывать и о благоустройстве. Так, сейчас готовится проект капитального ремонта мемориала «Чёрный тюльпан», к работам приступим в 2023 году. Привести в порядок надо и памятник Ленину. А такие процедуры требуют обязательного согласования, в том числе историко–культурной, строительной экспертизы, так что важно взяться за дело уже сейчас.

Как вы знаете, будущий год — юбилейный для Норильска, и многие предлагают подождать с крупными ремонтами, тем более, затрагивающими центральные улицы, чтобы город не отмечал праздник в «лесах». Но я убеждён, что тянуть нельзя, и даже считаю так: пусть все видят, что город живёт и работает, и мы всеми силами стараемся сделать его краше и комфортнее для жителей.

– На какой стадии находится оформление модельной зоны на ул. Мира?

– В этом году мы завершаем оформлять нечётную сторону улицы, в будущем хотим перейти дальше. Напомню, улица должна стать пешеходной, потому следующим летом мы отремонтируем коллектор — вплоть до ул. Ленинградской — и опустим его под землю. В Норильске немало подземных коллекторов, но они такими проектировались, а здесь впервые придётся переносить сооружение и коммуникации. Полагаю, финал увидим в 2024 году. Конечно, было бы неплохо управиться до конца 2023–го, но это наиболее оптимистичный прогноз. Как бы там ни было, в итоге мы получим самую привлекательную улицу города: на ней появятся фудкорты, интересные объекты, красивые торговые павильоны, иллюминация, новые детские и спортплощадки, газоны и прочие элементы благоустройства.

– Кстати, о благоустройстве. В городе, очевидно, не хватает зелени. Как решается задача озеленения?

– Думаю, прежде всего стоит избавиться от несанкционированных свалок. Это большая работа, которую надо вести на постоянной основе. Я специально ввёл в структуру администрации управление экологии, которому вменил задачу по устранению накопленного вреда и озеленение города. Специалисты управления составили реестр несанкционированных свалок и еженедельно объезжают окраины Норильска, фиксируя места загрязнений. Это позволяет нам предусмотреть в бюджете средства на их ликвидацию. Участков, требующих внимания много, за год–два всё не уберёшь, тем более, что время от времени к ним, увы, добавляются новые.

К нынешнему дню составлен реестр всех городских газонов, включая внутридворовые, расположенные на откосах и на участках улично–дорожной сети. Высадка зелёных насаждений должна быть не хаотичной, а осмысленной и системной, и именно так озеленение сегодня и ведётся.

Наши научные сотрудники совместно со специалистами Высшей школы экономики готовят концепцию озеленения города — основополагающий документ, определяющий работу на годы вперёд. Его мы получим до конца года и обязательно представим на суд общественности.