МАУ ИЦ «Норильские новости»

Все подразделения сработали на отлично

Все подразделения сработали на отлично

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Все подразделения сработали на отлично

В Дудинке состоялась высадка десанта в рамках межвидовых учений Северного флота на Таймыре.

Все подразделения сработали на отличноВсе подразделения сработали на отличноВсе подразделения сработали на отличноВсе подразделения сработали на отличноВсе подразделения сработали на отличноВсе подразделения сработали на отличноВсе подразделения сработали на отличноВсе подразделения сработали на отлично

В десантировании на берег Енисея в районе заброшенного посёлка Старолевинские Пески приняли участие несколько подразделений морской пехоты при поддержке бронетранспортёров, самоходных артиллерийских установок, боевых вездеходов, а также палубной авиации. В кратчайшие сроки после действий разведки на берег десантировались основные силы и техника с БДК «Александр Остраковский» и «Кондопога».

По словам руководителя учений генерал-майора Дмитрия Краева, захват позиций условного противника на берегу был проведён даже в два раза быстрее, чем требует боевая обстановка. На ход десантирования не повлияла даже небольшая заминка с высадкой морпехов с «Кондопоги» - корабль не сразу смог опустить аппарель на песчаный берег Енисея.

По оценке Дмитрия Краева, все подразделения сработали на отлично.

Завтра, 19 августа, межвидовая группировка войск Северного флота выдвигается в район Норильска для проведения второго и финального этапов учений. По словам руководителя учений генерал-майора Краева, высадка в Дудинке была произведена с учётом результатов десантирования прошлых лет и внесения изменений в планы этого года. Именно поэтому североморцы смогли организовать высадку даже не дооборудуя плацдарм.


А в Норильске, в районе реки Ергалах, будут отрабатываться действия по обезвреживанию условных террористов, захвативших промышленный объект. По предварительному плану учения на Ергалахе пройдут ориентировочно 26 августа.

Текст Денис Кожевников
Фото Денис Кожевников
18 августа в 15:23 210
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