В десантировании на берег Енисея в районе заброшенного посёлка Старолевинские Пески приняли участие несколько подразделений морской пехоты при поддержке бронетранспортёров, самоходных артиллерийских установок, боевых вездеходов, а также палубной авиации. В кратчайшие сроки после действий разведки на берег десантировались основные силы и техника с БДК «Александр Остраковский» и «Кондопога».

По словам руководителя учений генерал-майора Дмитрия Краева, захват позиций условного противника на берегу был проведён даже в два раза быстрее, чем требует боевая обстановка. На ход десантирования не повлияла даже небольшая заминка с высадкой морпехов с «Кондопоги» - корабль не сразу смог опустить аппарель на песчаный берег Енисея.

По оценке Дмитрия Краева, все подразделения сработали на отлично.

Завтра, 19 августа, межвидовая группировка войск Северного флота выдвигается в район Норильска для проведения второго и финального этапов учений. По словам руководителя учений генерал-майора Краева, высадка в Дудинке была произведена с учётом результатов десантирования прошлых лет и внесения изменений в планы этого года. Именно поэтому североморцы смогли организовать высадку даже не дооборудуя плацдарм.



А в Норильске, в районе реки Ергалах, будут отрабатываться действия по обезвреживанию условных террористов, захвативших промышленный объект. По предварительному плану учения на Ергалахе пройдут ориентировочно 26 августа.