Всегда на связи

Прокладку резервных линий связи подрядная организация «Тюменьсвязь» по заказу «Норникеля» начала ещё в июле. Большая часть работ уже выполнена. В ноябре они должны быть завершены. Затем начнётся установка оборудования и поэтапная сдача резервных каналов связи заказчику. Одна из главных целей проекта — повысить надёжность каналов связи, обеспечив их работу при любой погоде. Проект охватывает Заполярный филиал, «Медвежий ручей», Норильский обеспечивающий комплекс и является частью масштабной программы «Норникеля» по модернизации IТ–инфраструктуры. В работах задействовано 18 объектов — всего будет проложено около 107 километров дополнительных линий связи. Таким образом покрывается около 25 процентов всех волоконно–оптических линий связи Норильского промышленного района.

Как отмечает директор департамента информационных технологий «Норникеля» Лиана Ермишина, это уникальное мероприятие:

– Резервные линии связи будут проходить по линиям электропередачи НТЭК и обеспечат резервирование основных каналов между промплощадками Норильска, Талнаха и Кайеркана, для которых важен обмен технологическими данными. Одна из наших главных задач — повышение надёжности системы связи, и данный проект обеспечит её бесперебойную работу в любое время года и при любых погодных условиях, а также позволит исключить потери от простоя.

Большая часть работ на сегодня уже выполнена. Пять бригад «Тюменьсвязи» проложили кабель по линиям электропередачи, коллекторам. А сейчас почти полсотни рабочих заняты монтажом оптического кабеля через реку Норильскую, который для большей надёжности выполнили в виде грозозащитного троса. Как объясняют специалисты, это выгодная альтернатива подземной или туннельной прокладке, более трудозатратной и дорогостоящей.

Первая очередь работ затронула Норильск, Кайеркан и часть Талнаха, сейчас начался второй этап — подрядчик занимается прокладкой кабеля на участке между Норильском и Талнахом, а также на территории возле цементного завода.

– Наша компания присутствует на рынке больше 13 лет. Опыт работы, в том числе в Арктике, у нас большой. Глобальных трудностей нет, все работы по прокладке ВОЛС рассчитываем завершить до конца ноября, — заверил Евгений Машинский, начальник участка «Тюменьсвязи».

Полностью проект завершат в начале 2021 года.