Глава города посетил объекты строительства в Талнахе и Кайеркане

Осмотр объектов в Талнахе начался с КДЦ имени Высоцкого. Там полным ходом идёт ремонт входной группы. Сейчас демонтируют старую плитку.

Далее глава города оценил темпы строительства многоквартирных домов на улице Спортивной, 4 и 6.

– Работы ведутся успешно, сроки соблюдаются. В этом году подрядчик планирует закрыть контуры домов, дать тепло и начать внутренние отделочные работы. Сейчас строители монтируют панели, вставляют окна и подготавливают коллекторное хозяйство. Нареканий нет. Более того, я приятно удивлён интенсивностью проводимых работ, — отметил Дмитрий Карасев.

Также градоначальник осмотрел дома № 5, 6 и 7 на улице Диксона. Там монтируют новую систему навесных фасадов с мембранным утеплением. Глава города нареканий не высказал. Он отметил, что применение такого покрытия — экспериментальный опыт для Норильска.

Не остались без внимания и общеобразовательные учреждения. Покраска здания гимназии № 48 идёт по графику и должна завершиться в середине октября. Дмитрий Карасев был приятно удивлён цветовым решением.

В школе № 39 полностью и в срок завершены ремонт и покраска фасада и крылец запасных выходов, заполнение межпанельных швов термоизоляционным материалом. Сейчас подрядчик освобождает территорию от оборудования и строительного материала, организует вывоз строительного мусора.

Посещение школы совпало со временем, когда родители забирали детей после уроков. Они выразили благодарность за обновление здания, но при этом обратили внимание Дмитрия Карасева на недостатки асфальтового покрытия и попросили дополнительно заасфальтировать участок, по которому дети часто ходят в школу. Градоначальник дал поручение выполнить работы уже в этом году.

Глава города прокомментировал и ход работ по благоустройству общественной территории в районе домов № 9–11 на улице Рудной, которые ведутся в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» национального проекта «Жильё и городская среда»:

– Благоустройство ведётся в два этапа. Первый — бетонные работы — должен быть завершён в этом году после установки игрового оборудования, которое уже в пути. В 2024 году будет произведён монтаж освещения, лавочек и батута. Есть небольшие отставания от графика, но в целом работы идут хорошо и в перспективе подрядчик в сроки укладывается.

Особое внимание уделяется аварийно–восстановительным работам на коллекторных магистралях в районе улицы Бауманской, 8а.

– Было много замечаний по поводу неровного покрытия на всей улице. Но для начала необходимо отремонтировать коллекторы, которые, как выяснилось, находятся в неудовлетворительном состоянии, — в некоторых местах текли трубы, поэтому образовались просадки дороги. Сейчас ведутся восстановительные работы с последующей отсыпкой. С асфальтированием придётся подождать, так как грунт должен отстояться за зиму. Работы начнутся в июне 2024 года, — рассказал Дмитрий Карасев.

А вот на улице Рудной подрядчик выполнил почти половину работ по асфальтировке и обещает закончить к 11 сентября, если позволит погода. Впереди — ремонт покрытия на улицах Первопроходцев и Пионерской. При осмотре территорий Дмитрий Карасев подчеркнул, что въезды во дворы тоже должны быть заасфальтированы.

По завершении рабочей поездки в Талнах глава города отметил хорошую организацию работ и ответственный подход территориального управления к контролю за процессом, качеством и сроками строительства объектов.

Проверка в Кайеркане началась с многоквартирных домов, которые должны быть отремонтированы в этом году. По всем адресам строители укладываются в сроки, в настоящий момент идёт покраска фасадов, все материалы в наличии.

Далее Дмитрий Карасев отправился на социальные объекты:

– Мне понравилось, как по-красили спортшколу № 5. На мой взгляд, цветовое решение удачное, получилось красиво и ярко. Для школы № 40, которая находится напротив, уже разработали проект работ и определили подрядчика. Скоро здесь начнётся ремонт фасадов, а его можно проводить и в зимнее время — учебному процессу это не помешает. Закончить объект специалисты должны во втором квартале 2024 года.

За лето подрядчики проделали в Кайеркане большой объём работ по асфальтировке придомовых территорий, к которым присоединили проезды и так называемые белые пятна, не находящиеся в чьём–либо конкретном ведении. В 2024 году эта деятельность будет продолжена.

– В работе использовались материалы, произведённые на новом асфальтобетонном заводе. Качество асфальта хорошее: за этим следят и регулярно проводят экспертизы. В следующем году мы заложили в план по Кайеркану ещё больше площадей, для этого есть все условия, — прокомментировал Дмитрий Карасев.

Также глава Норильска посетил ряд общественных территорий: спортивные, игровые площадки и т. д.

– Эти объекты очень востребованы у людей, но у меня остались вопросы по их содержанию, тем более что зимы у нас суровые. Поэтому я дал ответственным лицам поручение заблаговременно закладывать в смету средства для поддержания данных площадок в надлежащем состоянии, — отметил он.

В завершение поездки Дмитрий Карасев оценил состояние дома гостиничного типа на ул. Шахтёрской, 11. Он дал соответствующим службам поручение максимально оперативно расселить жильцов, соблюдая предусмотренные законодательством процедуры, после чего заняться сносом здания.

– Управляющей компании необходимо срочно принять ряд превентивных мер во избежание аварийных ситуаций, покрасить входную группу и места общего пользования, чтобы они приняли нормальный вид. Дом признан аварийным, поэтому вкладывать в него капитальные средства нецелесообразно, — уточнил Дмитрий Карасев по итогам осмотра.

Помимо прочего, в ходе поездки рабочая группа обсудила, какие объекты и территории Кайеркана нуждаются в ремонте и асфальтировке и что ещё можно сделать в части благоустройства района. В ближайшее время новые объекты постараются включить в муниципальную программу.