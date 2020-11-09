Всему свой срок

Электронные ПТС

Владельцы новых авто будут получать на своих железных коней электронные паспорта технических средств (далее — ЭПТС). На местный автопром документы оформляют сами производители, а на импортные машины — представительства компаний в России. Если водитель захочет купить машину за границей и оформить её в России, то ЭПТС предстоит получать в испытательной лаборатории. Чаще всего автомобили ввозят на Дальнем Востоке, где праворульные японские машины пользуются спросом.

Раньше водители получали бумажный ПТС на ввозимую технику на таможне. С 1 ноября схема изменилась. Человек привозит машину, затем обращается в испытательную лабораторию, где проводят специальную оценку и выдают свидетельство о соответствии конструкции требованиям безопасности. Главная проблема при оформлении ввезённых машин — это время зачисления таможенных платежей и утилизационного сбора. Пока не пройдёт информация о поступлении платежей, паспорт на автомобиль будет находиться в статусе «не действующий», и в этом случае поставить технику на учёт не получится. После изменения статуса на «действующий» можно отправляться в ГИБДД.

Срок действия бумажных ПТС не ограничивается, а заменить его на электронный владелец авто может по собственному желанию. Если человек покупал машину с ЭПТС, то получить бумажный он не сможет.

Электронные паспорта технических средств начали оформлять в конце 2018 года. С тех пор их выдано более 1,4 млн. В ЭПТС содержатся подробные данные об автомобиле: масса, мощность двигателя и прочие технические характеристики, VIN–номер, пробег, информация о прохождении техосмотра и наличии банковских ограничений при покупке/продаже. Преимущество электронного паспорта в том, что потерять его невозможно, нет необходимости делать дубликаты, увеличивается скорость обработки данных. Так, сведения о собственнике при перепродаже автомобиля будут меняться мгновенно, и это убережёт прежнего владельца от штрафов за уже проданную машину.

Маркировка шин

Предприниматели, которые занимаются производством, хранением и продажей шин и покрышек, не смогут торговать ими без нанесения специальной маркировки. Для неё используется двухмерный код Data Matrix, который представляет собой последовательность из 75 букв и цифр. По этим кодам покупатель получает информацию: о стране–производителе; дате изготовления; сроке годности; технических характеристиках товара.

Немаркированные покрышки могут конфисковать, а за изготовление продукции без маркировки грозит штраф, размер которого варьируется от 2-4 тысяч руб. для физических лиц, и до 50–100 тысяч — для юридических лиц.

С 15 декабря 2020 года станет невозможно торговать и выводить из оборота немаркированные шины. Изменения касаются всех продавцов данного товара, владельцев шиномонтажных мастерских и ремонтных станций. Произвести маркировку остатков шин и покрышек следует до 1 марта 2021 года.