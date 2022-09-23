Всерьёз и надолго

– Для нас работа на Севере не в новинку, — рассказывает Артём Иванов, генеральный директор «Юралс Кэпитал». — Мы не первый год трудимся на труднодоступных территориях, часть наших работ проходит в условиях полной автономии. География нашего присутствия сегодня охватывает фактически все регионы, в которых добывают нефть и газ, в том числе Заполярье.

Слияние компаний пойдёт на пользу всем. «Юралс» — одна из лидирующих в стране компаний в сфере нефтесервисных услуг и дорожного строительства. География присутствия насчитывает 11 городов. Высокая производительность и постоянное пополнение автопарка помогают компании оставаться крупным игроком в своей сфере деятельности. Стоит отметить, что главная цель новых владельцев — наладить на территории работу с подрядчиками и поставщиками, чтобы строить качественные дороги. Основной заказчик «ИЛАНА» в Норильске — «Норильскавтодор», который занимается содержанием городских дорог.

С приходом нового владельца сменилось и руководство

«ИЛАНА». Генеральным директором назначен Юрий Корнилов, человек, который не понаслышке знает о строительстве дорог в суровых климатических условиях. За его плечами 18 лет опыта работы во многих регионах России. Под его руководством идёт укладка асфальтобетонного покрытия во всём Норильске, а также на территориях «Норникеля». Кроме того, «ИЛАН–Норильск» трудился и на объектах, имеющих огромное духовное значение. Так, силами компании на территории нового храма в Талнахе уложено новое покрытие, установлены поребрики. В «ИЛАНЕ» отмечают, что слияние с компанией «Юралс» даёт возможность развиваться, а следовательно, больше делать для нашего города.

– Это даст большой толчок, — отметил Юрий Корнилов. — Появится новая система управления проектами, новые стандарты в работе, технологии. Будем привлекать новых специалистов. К тому же «Юралс Кэпитал» уделяет много внимания обучению сотрудников, повышению их квалификации. Конечно, технику тоже будем обновлять.

Техническое оснащение «ИЛАНА» — более 160 единиц: дорожно–строительные машины, катки, асфальтоукладчики, гудронаторы, мини–погрузчики, фронтальные погрузчики, тяжёлая строительная техника, бульдозеры, экскаваторы. Отдельная категория — техника для содержания городских дорог, которая обслуживает городские улицы зимой, чистит снег. Скоро ожидаются заморозки, и снегоуборочные машины уже готовы выйти на линию. В арсенале организации есть и бульдозеры «Четра», они полностью отечественного производства и ни в чём не уступают западным аналогам.

В «ИЛАН–Норильск» трудятся целые династии. Для компании важно сохранить эту традицию. Поэтому в приоритете достойные условия труда, чтобы дети сотрудников хотели получить профильное образование и прийти работать вслед за родителями. Наряду с трудовыми династиями в организации работают и семейные пары.

– Мы с супругой вместе приехали в Норильск. Она работает в отделе охраны труда и промышленной безопасности «ИЛАН–Норильск». Всем известно, что такие специалисты — неотъемлемая часть каждой компании, — делится Андрей Золотухин, начальник геодезической службы «ИЛАН–Норильск».

В «ИЛАНЕ» уверены, что у компании большое будущее. Здесь установлены высокие стандарты работы, сотрудники нацелены на развитие по всем направлениям. Компания поддерживает своих работников и готова к плодотворному сотрудничеству как с действующими, так и с новыми партнёрами, отдавая приоритет местным организациям. И цель серьёзная — улучшать инфраструктуру нашего города.