Всероссийский конкурс по созданию туристско-рекреационных кластеров и развитию экотуризма в России
Всероссийский конкурс по созданию туристско-рекреационных кластеров и развитию экотуризма в России
В основе конкурса лежит идея по развитию сельских территорий, созданию туристско-рекреационных кластеров (ТРК) в рамках комплексного развития особо охраняемых природных территорий (ООПТ).
Стартовал конкурс еще 16 июня, а 16 октября будут известны имена десяти победителей. Организатор конкурса - Автономная некоммерческая организация «Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов».
Участниками могли стать только региональные междисциплинарные команды, способные разработать эффективные мастер-планы ТРК по развитию экологического туризма в рамках комплексного развития ООПТ, получившие согласие на участие от руководителя субъекта РФ и руководителя бюджетной организации, в управлении которой находятся ООПТ. Таймыр на конкурсе представляет государственный природный заповедник «Путоранский» с проектом туристско-рекреационного кластера «Арктический. Плато Путорана».
Актуальность проекта состоит в том, что Плато является объектом всемирного наследия ЮНЕСКО. А также точкой притяжения туристов, любителей нетронутой природы и фантастических пейзажей. ТРК «Арктический. Плато Путорана» условно разделят на четыре части:
- Ядро Кластера – государственный природный заповедник «Путоранский». Тысячи озёр, рек и водопадов, редкие виды животных и птиц - всё это может увидеть турист, посетив заповедник.
- Охранная зона заповедника - доступная территория: озёра и реки Норило-Пясинской системы позволяют доставлять туристов практически во все заповедные уголки.
- Территория гор Харыялах - горный массив на окраине одного из районов Норильска. Это самые западные отроги плато Путорана. Здесь же находится вторая ООПТ туркластера - памятник природы регионального значения «Ландшафтный участок «Красные камни».
- Промышленность мирового масштаба на вечной мерзлоте и уникальные этносы (пять этносов Таймыра).
Отдать голос за гордость Таймыра можно до 16 октября по ссылке - https://priroda.life/geography/.
Краткая инструкция голосования:
1. Зарегистрироваться/авторизоваться на сайте;
2. Навести курсор на Красноярский край на интерактивной карте;
3. Кликнуть на «сердечко».