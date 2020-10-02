Всероссийский конкурс по созданию туристско-рекреационных кластеров и развитию экотуризма в России

Стартовал конкурс еще 16 июня, а 16 октября будут известны имена десяти победителей. Организатор конкурса - Автономная некоммерческая организация «Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов».

Участниками могли стать только региональные междисциплинарные команды, способные разработать эффективные мастер-планы ТРК по развитию экологического туризма в рамках комплексного развития ООПТ, получившие согласие на участие от руководителя субъекта РФ и руководителя бюджетной организации, в управлении которой находятся ООПТ. Таймыр на конкурсе представляет государственный природный заповедник «Путоранский» с проектом туристско-рекреационного кластера «Арктический. Плато Путорана».

Актуальность проекта состоит в том, что Плато является объектом всемирного наследия ЮНЕСКО. А также точкой притяжения туристов, любителей нетронутой природы и фантастических пейзажей. ТРК «Арктический. Плато Путорана» условно разделят на четыре части:

- Ядро Кластера – государственный природный заповедник «Путоранский». Тысячи озёр, рек и водопадов, редкие виды животных и птиц - всё это может увидеть турист, посетив заповедник.

- Охранная зона заповедника - доступная территория: озёра и реки Норило-Пясинской системы позволяют доставлять туристов практически во все заповедные уголки.

- Территория гор Харыялах - горный массив на окраине одного из районов Норильска. Это самые западные отроги плато Путорана. Здесь же находится вторая ООПТ туркластера - памятник природы регионального значения «Ландшафтный участок «Красные камни».

- Промышленность мирового масштаба на вечной мерзлоте и уникальные этносы (пять этносов Таймыра).

Отдать голос за гордость Таймыра можно до 16 октября по ссылке - https://priroda.life/geography/.

Краткая инструкция голосования:

1. Зарегистрироваться/авторизоваться на сайте;

2. Навести курсор на Красноярский край на интерактивной карте;

3. Кликнуть на «сердечко».