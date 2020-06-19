Всероссийский забег #НеПациент пройдёт в День медицинского работника. Для участия нужно зарегистрироваться

Акция стартует 21 июня в 11.00 по московскому времени. К акции присоединяются желающие по всей стране: спортсмены-олимпийцы, политики, представители некоммерческого сектора и просто неравнодушные граждане, которые хотят поддержать врачей, борющихся с распространением коронавирусной инфекции. Таким способом организаторы намерены привлечь внимание общественности к важности укреплять иммунитет с помощью здорового образа жизни, который помог участникам не стать пациентами.

Дистанцию для забега каждый выберет самостоятельно, исходя из своих возможностей. Важно помнить о дистанции между бегущими, она должна составлять 1,5 метра. Чтобы стать участником, необходимо зарегистрироваться по ссылке nepacient.typeform.com/to/c0aObQ. А потом выложить фото или видео своего забега в соцсети под тегом #НеПациент. Самые интересные публикации будут отмечены организаторами, а их авторы получат подарки.