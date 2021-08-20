Всё для норильчан

Заместитель министра прилетел в наш город, чтобы детально обсудить с представителями правительства края, городской администрации и «Норникеля» Комплексный план социально–экономического развития Норильска до 2035 года.

Павел Волков отметил, что на данный момент комплексный план находится в стадии высокой готовности:

– Этот беспрецедентный документ подразумевает реновацию социальной инфраструктуры и строительство новых объектов в городе. Мы посетили несколько площадок, посмотрели, что будет построено с нуля, а что будет переделано. Общая стоимость реализации мероприятий комплексного плана оценивается в 120 млрд рублей, из которых 81,3 млрд рублей — средства «Норникеля»; 24 млрд рублей выделит федеральный бюджет и 14,7 миллиардов — край.

Ключевыми точками внимания замминистра стали новая поликлиника, рассчитанная на 1000 посещений в смену, и новое пожарное депо.

– Всё делается ради того, чтобы жизнь в Норильске стала более устроенной, а норильчане чувствовали, что о них заботятся, что город с каждым днём становится лучше. Очень хочется, чтобы у них возникали именно такие ощущения, — сказал Павел Волков.

Был затронут и вопрос о создании центра по изучению вечной мерзлоты, задача которого — отслеживать климатические изменения. Это особенно важно, так как из–за растепления грунтов опоры домов дают усадку, вследствие чего по стенам идут трещины. В этом году уже ведутся работы по термостабилизации грунтов, однако к проблеме нужно подходить более глобально. Организация центра поможет избежать многих негативных моментов.

Глава Норильска Дмитрий Карасев в свою очередь рассказал о том, что активная работа по реновации городской инфраструктуры ведётся уже сейчас, в рамках программы, рассчитанной до 2024 года.

– На этот год запланирован демонтаж трёх аварийных и расселённых девятиэтажных домов — двух в Кайеркане и одного в Центральном районе. Совместно с «Норникелем» мы планируем начать работы по строительству многоэтажных жилых домов в районе спортхолла «Айка»: разработаем проект и подготовим площадку для возведения трёхподъездного и одноподъездного домов. У нас уже есть все необходимые заключения. Единственное, чего мы ждём, это вступление в силу нового закона, который отменяет обязательную экологическую экспертизу при строительстве жилья на Крайнем Севере. Это один из тех вопросов, в разрешении которых мы бы хотели попросить помощи у Федерации.

В целом же в этом году планируется старт многих других долгожданных и необходимых городу строек. Так, в Оганере появится целый жилищный комплекс. Площадка под строительство практически расчищена, пустующие строения снесены, в сентябре начнётся межевание будущих участков застройки, где возведут три жилых дома, школу и детский сад.

На встрече в администрации города с участием замминистра обсудили ещё один важный для города проект — развитие туркластера «Арктический», центром которого должен стать Норильск. Проект этот считают значимым не только для Заполярья, но и для Российской Федерации в целом, отметил Павел Волков.

– Это мой первый визит в Норильск, и конечно, мне не довелось пройти по туристическим маршрутам, которые может предложить и сам город, и Таймыр, и плато Путорана, — поделился он. — У меня есть огромное желание посетить примечательные места и увидеть всё своими глазами. И я хочу подчеркнуть: туризм для Арктики является такой же естественной отраслью, как и добыча ископаемых, здесь огромное количество уникальных природных объектов, и не заниматься развитием этого направления, по меньшей мере, неразумно. Достижение прогресса в этой области является ключевой задачей нашего министерства в силу указа президента. И мы будем уделять ей огромное значение, всячески способствовать тому, чтобы на территории Арктики множились туристические инвестиционные проекты.

Этому способствует и особый режим, действующий в Арктической зоне для предпринимателей. Данная программа только–только стартовала, но уже даёт хорошие результаты. Инвесторы идут нам навстречу, видя ощутимую выгоду. И на данный момент большинство проектов, которые уже начали реализовываться с участием частного капитала, относятся именно к сфере туризма.

Норильск в этой сфере выделяется особо. За последние годы для развития туризма сделано уже немало. А Таймыр и природные красоты, к которым он даёт доступ, становится популярен не только среди состоятельных российских туристов, но и среди иностранцев.

– На сегодняшний день туризм — одно из важнейших направлений развития Норильска, — подчеркнул глава города Дмитрий Карасев. — И наш город, и сам Таймырский полуостров интересны и непростой историей, и природными красотами, и, конечно, традициями коренных малочисленных народов. На сегодняшний день туристическая деятельность — это межотраслевой комплекс, и над её продвижением городские власти, край и компания «Норникель» работают сообща. Здесь необходим системный подход, и брать во внимание требуется одновременно несколько направлений.

В связи с этим в 2019 году муниципалитет принял решение о создании Центра развития туризма. Уже ведётся работа по разработке ключевого бренда города и созданию централизованной информационной базы о доступном городском туризме не только для людей, желающих посетить Норильск в качестве туристов, но и для предпринимателей — потенциальных инвесторов, которые решат вложить свои средства в перспективную отрасль.

В результате проделанной Центром работы в этом году был запущен специальный информационный туристический портал — visit–norilsk.ru, где сконцентрирована информация о знаковых местах города, его достопримечательностях, памятниках истории и природных объектах шаговой доступности. Там же можно ознакомиться и с уже сформированными туристическими предложениями — от бюджетных поездок до VIP–туров. Впрочем, работа над сайтом не закончена: информация на нём будет постоянно пополняться всё новыми интересными фактами и данными.

В рамках концепции развития туризма возникла и идея об обустройстве комфортабельного причала на реке Норильской, ведь большинство экотуров на озеро Лама начинаются именно здесь. Кроме того, в течение пяти лет предполагается построить и всю необходимую инфраструктуру для развития природного, экологического и этнографического туризма. Площадки для него будут представлены двумя основными точками: бухта Канчуль в 35 километрах от Норильска и туристическая деревня Нейралах, которые суммарно смогут разместить около 900 туристов одновременно. Вместе с этим будет раскинута разветвлённая сеть кемпингов с общим размещением в 300 палаток. Оценочная стоимость данного проекта — 20 миллиардов рублей.

В туристической сфере предлагается задействовать и коренных жителей Севера. Например, организовать регулярные туры в кочевые оленеводческие хозяйства с возможностью не только провести в стойбище день, но и заночевать в настоящем чуме. Кстати, подобные маршруты давно существуют и пользуются огромной популярностью, особенно у иностранных гостей.

Значимым власти города считают и приведение в порядок городских окрестностей. В частности, в ближайшее время планируется уделить особое внимание главной туристической точке Талнаха — Красным Камням. Территорию и подъезды к природной достопримечательности облагородят, появятся специально разработанные пешие маршруты для любителей активного отдыха.

– Чтобы подчеркнуть уникальность нашего города, мы планируем создать исторический объект «Предтечи промышленного гиганта», — добавил Дмитрий Карасев. — Принято и решение о создании информационного центра, где туристы смогут получить необходимые сведения о территории и предлагаемых турах. Подобные центры существуют в Москве, Санкт–Петербурге, других крупных городах страны. Уже разработан маршрут ознакомительной экскурсии «Открой для себя Норильск».

Помимо прочего, ведётся и разработка виртуальных экскурсий: вскоре все желающие из любой точки мира смогут «посетить» промышленные предприятия Норильска — заглянуть в плавильный цех или, например, прогуляться по шахте рудника, осмотреть главные памятники города или отправиться в один из музеев: городской, железнодорожный или православный. Проект называется «виртуальное экскурсионное бюро «Норильск 360». Помогать составлять туры будут норильские старшеклассники в рамках профориентационной программы. Это, в свою очередь, даст юным норильчанам принять участие в международном фестивале по внутреннему туризму I LOVE RUSSIA 2021 и в международной практической конференции «Туризм — стратегический вектор развития экономики региона», которая пройдёт в Санкт–Петербурге в октябре.

И это далеко не все проекты и идеи, которые в ближайшие годы будут реализованы на территории Норильска и его окрестностей местной администрацией и компанией «Норникель». Совместные усилия позволят раскрыть всю многогранность российской Арктики в глазах отечественных и зарубежных ценителей туризма.