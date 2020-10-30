Всё по полочкам

«Заполярка» недавно подробно писала об этом проекте компании в рубрике «Стратегический запас» (№ 74 за 11.09.2020). Напомним, «6С» расшифровывается как «Сортировка. Самоорганизация. Систематическая уборка. Стандартизация. Совершенствование. Соблюдение безопасности», собственно, в названии проекта обозначены все направления деятельности компании, которые призвана усовершенствовать эта программа.

О результатах её внедрения в Заполярном филиале рассказал Сергей Хромов, заместитель директора Департамента совершенствования деятельности ЗФ «Норникеля»:

– «ЦАТК» включился во внедрение системы «6С» с самого начала проекта. Колонна № 5 — очень сложный участок. Здесь огромное производственное пространство, где осуществляется большое количество процессов: стоянка техники, её обслуживание и ремонт, складирование запасных частей, крупных узлов и агрегатов. Достигнутые результаты впечатляют: всё разложено по полочкам, всему нашлось своё место, чисто, светло и безопасно.

Предприятие технологического железнодорожного транспорта присоединилось к проекту на втором этапе тиражирования. Не могу сказать, что на начальном этапе всё шло гладко, сотрудникам приходилось разъяснять, что это за система «6С» и почему так важно внедрять её на производстве. Сейчас ПТЖТ — одно из передовых предприятий не только в реализации проекта, но и в части применения интересных решений. Особенно это касается визуализации рабочего пространства. Мастерская участка сигнализации и связи № 2 по праву может называться одной из образцовых.

Сложная эпидемиологическая обстановка и последовавшие за ней ограничения стали определённым вызовом для проекта. Часть сотрудников была переведена на удалённый режим работы, посещение производственных подразделений на время приостановлено. Требовалось практически с колёс, очень быстро, адаптироваться под новые условия и перестроить процесс реализации проекта «6С». Мы смогли это сделать. Хочу выразить благодарность всем участникам этого проекта.