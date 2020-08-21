Всё в балансе

Даже немного пообщавшись с Сергеем Юрьевичем, вы почувствуете, что это основательный мужчина из достойной семьи. Родился он во Владикавказе, там же отучился в Северо–Кавказском государственном технологическом университете по специальности «электроснабжение горных предприятий». Сейчас вспоминает, что у него всегда была тяга к тому, чтобы разобраться в приборе или механизме. Это даже можно было назвать совместным хобби с отцом. А на окончательный выбор профессии повлиял дядя, который сам в своё время окончил в СКГТУ.

Было много причин для того, чтобы отправиться на Север. Во–первых, у института существовала договорённость с ГМК «Норильский никель». Ребята проходили производственную преддипломную практику на предприятиях компании и могли рассчитывать на трудоустройство. Да и выбирать особо не приходилось. Конец 1990–х сейчас вспоминается как безусловно романтичное, но отнюдь не простое время, а найти приличную стабильную работу тогда можно было считать за счастье. Нам Сергей Юрьевич признался, что за всеми очевидными плюсами переезда в Норильск стояло нечто большее:

– Всё–таки мне было 19 лет. Переезд на Север был не просто романтичным. Я видел в этом шанс совершить что–то экстраординарное, что могло бы удовлетворить амбиции молодого и увлечённого человека.

Свой первый приезд на норильскую землю, который случился во время преддипломной практики, наш герой характеризует предельно конкретно: «Холодно, ветрено, немножко на краю света». Выросший в южных широтах, юноша увидел снег в сентябре, а когда вернулся на родину с материалом для диплома, словно погрузился обратно в лето. Не испугали его и первые спуски в шахту на 471–й и 580–й горизонты рудника «Комсомольский».

– Всё это, конечно, впечатляет и будоражит, но не долго. Дальше ты понимаешь, что это, по сути, просто работа, которую нужно просто добросовестно делать. Для трудоустройства сюда приехали 15 человек (вполне себе внушительная компания выпускников). Мы всегда поддерживали друг друга. Да и сам трудовой коллектив «Комсомольского» встретил нас тепло и радушно.

Свой трудовой путь Сергей Юрьевич начал электрослесарем на подземном участке автоматизации технологических процессов «Комсомольского». Сейчас как руководитель ремонтов он координирует взаимодействие трёх ремонтных участков «Скалистого». Старается, чтобы нужные объёмы работ были выполнены в срок и качественно. Если простыми словами, то руководитель ремонтов — связующее звено, некий балансир.

Сергей Юрьевич признаётся, что в таком деле, как ремонты, нельзя ничего изобретать на ходу. Существует технология, и чтобы совместить уже существующее оборудование с новым, необходимо в первую очередь просчитать риски и выполнить тщательный расчёт. При этом нужно быть готовым к корректировкам, когда ситуация требует от тебя нестандартного решения. В этом балансе между планированием и импровизацией лично он видит секрет успеха. Так или иначе, скучать не приходится, поскольку любое оборудование требует внимания:

– Конечно, случалось всякое. Были и экстремальные ремонты, и масштабные. Гораздо лучше, когда ты регулярно поддерживаешь бесперебойную работу, чем совершаешь трудовой подвиг. Самая ценная работа — та, которую на первый взгляд не видно. Именно потому, что всё работает. В одном я всегда уверен: в любой ситуации я могу полностью доверится трудовому коллективу треста «Норильскшахтсервис». Эти ребята с их профессионализмом, грамотностью и самоотдачей могут справится с любой задачей.

Мы не могли не спросить у Сергея Юрьевича, благодаря каким качествам человек из рабочего способен вырасти в руководителя. Немножко любознательности, немного настойчивости, чуток скрупулёзности — и так всего по чуть–чуть. Немаловажно для производственника, отдающего львиную долю сил и времени работе, иметь надёжный тыл и тихую гавань в виде семьи.

Со своей супругой Анной наш герой уже 15 лет. За это время на свет появились сын Вячеслав и дочка Алёна. Свою вторую половинку Сергей Юрьевич охарактеризовал как «виртуозного заместителя по хозяйственной части»: она хорошая хозяйка, посвятившая себя дому и детям. А укрепляют эти узы совместные путешествия. За прошедшие годы семья Шалыгиных пробовала разные виды отдыха: и по оздоровительным путёвкам, и пляжный. Но поездка на автомобиле с Кавказа в Грузию вызвала особенный восторг, о ней он рассказывает с упоением:

– Это непередаваемое ощущение, когда ты сам выбираешь маршрут, решаешь, где задержаться. Можешь проезжать по бескрайним полям, над которыми летают воздушные шары. А завершение, как вишенка на торте, — сама Грузия. Если вы когда–либо задумывались над тем, чтобы отправиться в эту невероятно гостеприимную страну, смело решайтесь. Уверяю вас, не пожалеете.

В Грузию семья приехала, когда в стране начались масштабные волнения и антироссийские настроения. Отправиться в столицу Шалыгины не решились, а вот в туристический Батуми заехали и не прогадали. Сергей Юрьевич рассказывает, как его дети, изрядно разбалованные кулинарными шедеврами мамы, были просто в восторге от местной кухни. А пройтись по мосту царицы Тамары было обязательным пунктом путешествия (после просмотра популярного шоу «Орёл и решка»). И важно было сделать это всем вместе.