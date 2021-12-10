Встреча со спикером Норильского горсовета завершила декаду приёмов граждан в «Единой России»

Спикер городского парламента взял на контроль решение сразу нескольких проблем. Наиболее острыми стали жилищные вопросы социально незащищённых норильчан, связанные со значительным ростом цен на наём жилья в этом году. Также Александр Пестряков вник в спорную тему, касающуюся коэффициентов аренды земли и проконсультировал граждан по вопросам развития молодёжной политики.

«С учётом роста количества обращений граждан по обеспечению жилыми помещениями по различным видам найма, полагаю, что нам необходимо комплексно проработать вопрос предоставления жилых помещений в коммерческий наём социально незащищённым норильчанам. Не секрет, что сейчас у муниципалитета практически не осталось квартир - это связано с расселением аварийных зданий, а также отказом некоторых горожан от участия в программе переселения, поскольку иногда им выгоднее продать жильё, чем сдать его по данной программе. Пока у нас не начали вводить в эксплуатацию новые жилые дома в рамках реновации, необходимо предусмотреть механизм, способный удовлетворить нужды отдельных категорий граждан», - отметил спикер городского Совета Норильска.

А накануне в местной общественной приёмной партии с норильчанами общался руководитель фракции «Единая Россия» в Норильском городском Совете Константин Горбунов. Его тематикой был социальный блок. Он дал заявителям необходимые разъяснения по оказанию медицинской помощи, взысканию алиментов для многодетной матери, созданию реабилитационного центра для бывших осуждённых. Официальные запросы и ответы на требующие этого обращения будут направлены адресатам в установленные законодательством сроки.

Отметим, что в декаду приёмов граждан, приуроченную к 20-летию партии, вопросы норильчан решали депутаты Елена Туманова, Владимир Фролочкин и Роман Сербин. В общей сложности было принято 22 личных обращения.