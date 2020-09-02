Вторая жизнь кустарника

Инициатива производственников была согласована и одобрена администрацией Норильска во избежание сокращения и без того скромного зелёного фонда города. В настоящий момент рабочие аккуратно выкапывают кустарник и пересаживают на разделительный газон напротив Московской, 12.

- Решение явилось совместной инициативой строителей и заказчика, но можно смело сказать, что общим посылом стала наша общая любовь к природе, – говорит заместитель руководителя проекта промышленной строительно-монтажной компании Максим Карелин, Заместитель руководителя проектов по работе с субподрядными организациями ООО «Промышленная строительно-монтажная компания». - У нас и так мало зелени в городе, поэтому выбрасывать деревья в нашем случае – это настоящее преступление.

- Каждый кустик в Норильске можно считать нашим достоянием, – дополняет строителя кандидат наук, заведующий группой биологической рекультивации отдела природопользования НИИ сельского хозяйства Крайнего Севера СО РАН Абибулла Сариев. - Поэтому не дело, чтобы зелёные насаждения погибали при строительных и прочих работах. Вероятность того, что зелёные насаждения приживутся на новом месте, достаточно высока, если рабочие будут выдерживать технологию пересадки - это, прежде всего, изъятие кустарника из грунта вместе с комом земли. Если это ива, то у нее имеется, так называемый, материнский корень, с которым нужно быть очень аккуратным, стараться не повредить его. Чем длиннее будет сохранённая при выкапывании часть корня, тем больше вероятности, что он приживется на новом месте.

Кроме того, по словам учёного, при пересадке яму под куст необходимо выкапывать настолько глубоко, чтобы из-под земли не было видно корней – только ствол. Это примерно 10 см выше узла корневищ. Ещё один немаловажный момент – перед тем, как яма будет засыпана почвой, её необходимо обильно полить водой – буквально налить полную, подождать, когда вода немного впитается, засыпать грунтом, немного уплотнить, а через несколько дней полить ещё раз.

Сейчас погода и время года в Норильске позволяют пересаживать кустарник, период для этого, как считают специалисты, самый подходящий. Однако следует знать, что кустарник при пересадке должен быть примерно одного возраста – около 3-5 лет и не выше человеческого роста.

- Прижился куст или нет - в наших условиях сразу сказать трудно, – говорит Абибулла Сариев. - В Норильске очень сложные климатические условия и непростая почва, поэтому, чтобы окончательно понять, прижились ли насаждения, требуется не один месяц, а то и год. Окончательный результат можно будет увидеть только через два года.