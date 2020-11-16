Вторая жизнь плавильного цеха в Мурманской области

Компания «Норникель» и Центр социальных проектов Печенгского района «Вторая школа» завершили приём заявок на участие в конкурсе долгосрочных бизнес-проектов. Всего поступило 13 заявок, и только четверо из них стали полуфиналистами. Среди них не только промышленные производства, но и новые бизнес-идеи. Например, дата-центры с организацией облачных вычислений. По условиям конкурса проекты-участники должны быть из индустриальной или культурной сфер.

- Уже в конце этого года плавильное производство в Никеле остановит свою работу, поэтому нам было важно показать инвестиционный потенциал региона и привлечь на территорию новый бизнес. Сейчас есть все условия для развития предпринимательства на Севере: это не только федеральные программы поддержки в Арктической зоне, но и варианты партнёрства с компанией, которая уже поддерживает предпринимателей в Мурманской области, — рассказал Игорь Сухотин, директор департамента социальной политики «Норникеля».

Победитель конкурса получит поддержку «Норникеля», а именно – льготные условия и сниженные тарифы на материально-технические ресурсы, субсидии на оплату процентов по банковскому кредиту, на льготных условиях здание плавильного цеха будет оформлено в собственность или аренду, а также консультативная помощь и другое.

Теперь полуфиналистами предстоит совместно с кураторами доработать свои проекты и презентовать их экспертному совету.