Вторая смена IMAKECAMP «Норникеля» в разгаре

Компания «Норникель» в конце июня запустила Летнюю программу Инженерного марафона IMAKE CAMP – это проект, состоящий из научно-образовательных и развлекательных мероприятий, цель которого - вовлечение новых участников в Лигу изобретателей IMAKE, выведение на новый уровень знаний школьников.

Первая смена IMAKE CAMP прошла 29 июня – 12 июля. Она была посвящена развитию softskills – креативного и критического мышления, ораторского искусства, приёмам визуализации, работе с информацией и пр. Её участниками стали 45 школьников из Норильска, Заполярного, Мончегорска, Печенгского района и Забайкальского края.

Вторая смена проходит с 20 по 31 июля. В ней участвуют уже 65 школьников. В течение двух недель мейкеры прокачивают навыки практического изобретательства. Программа состоит преимущественно из практических уроков, развивающих умения, необходимые для воплощения идей и прототипов.

10-дневная образовательная программа второй смены включает индивидуальные, групповые и фронтальные формы занятий. За первую неделю мейкеры прослушали несколько интерактивных онлайн-лекториумов, научились пользоваться и применять в изобретательстве приложение Tinkercad, прошли мастер-классы по созданию гидравлического манипулятора и настольной игры, запрограммировали светофор с помощью принципов алгоритмизации, а также создали несколько схем из электронного конструктора.

Впереди у юных инженеров – ещё пять дней в онлайн-лагере. Они успеют познакомиться с конструктором сайтов для продвижения в сети своих идей. Кроме того, они освоят основы геймдизайна и познакомятся с языками программирования. Мастер-классы также не закончились: ребята сделают левитирующую полку. А ещё – сразятся в интеллектуальных и стратегических командных играх.

По окончании второй смены IMAKECAMP самые активные получат приз – возможность стать воспитанниками офлайн-смен в детских центрах отдыха, а также поехать на Зимнюю школу IMAKE.