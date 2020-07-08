Второй год подряд Норильск переживает нашествие жуков-усачей

Это усачи, или дровосеки, – разветвлённое и многочисленное семейство жуков. Одним из наиболее характерных и отличительных, хотя и условных, признаков представителей семейства являются длинные сегментированные усы, часто сильно превышающие длину тела, говорят специалисты.

Учёные опровергают предположение горожан о том, что жуков сюда гонит пожар с юга края.В этом году, как считает заведующий лабораторией лесной зоологии Института леса им. В. Н. Сукачёва Сибирского отделения РАН Юрий Баранчиков, большие хвойные усачи – а именно этот вид сегодня «атакует» горожан в Норильске – могли появиться только если сюда доставляли свежую древесину. Причём плохо проверенную.

«Древесина, заражённая усачом – неликвид. При осмотре легко увидеть, заражена ли она, отложил ли жук в неё яйца, – пояснил Юрий Баранчиков. – Если их действительно завезли с лесом, значит, плохо проверяли партию. Обычно ареал обитания этих насекомых – юг края. Жуки появляются в конце июня – начале июля, и, скорее всего, в Норильск древесину доставили не просто с кладкой яиц жука, а уже на стадии формировании личинки. Потому что на развитие личинки в полноценного жука требуется два года».

Усачи в квартире не размножаются, в мебели не селятся, отмечают специалисты, никакого вреда не несут. Срок их жизни – около месяца, так что к концу июля большие хвойные усачи в Норильске должны пропасть.

Защититься от приближения жука средством, скажем, от комаров нельзя. Да и бессмысленно: «Не думаю, что спрей, отпугивающий комаров, испугает усача, но это и не нужно, они не кусают человека. Также эти жуки не состригают волосы на голове, как принято считать», - отметил Юрий Баранчиков.

Он добавил, что в теории жуки могут отложить яйца в северной лиственнице, но всё же вряд ли: их любимые породы деревьев сосны и пихты. Личинки питаются древесиной, а взрослые жуки – корой молодых хвойных деревьев.