Вторсырье от «Белого мишки»
Вторсырье от «Белого мишки»
Детский центр интерактивного обучения «Белый мишка» из Норильска совместно с Проектным офисом развития Арктики (ПОРА), провел с 29 августа по 6 сентября бесплатные мастер-классы по изготовлению сувениров из вторсырья на фестивале «Добрые люди» в Москве.
Вечером в парке «Музеон» все желающие, взрослые и дети могли научиться делать карандашницу в виде белого мишки из жестяных банок и божьих коровок из крышечек для пластиковых бутылок. Здесь также можно было увидеть животных Арктики при помощи дополненной реальности - фирменного стиля работы с детьми в Норильске. Для этого «Белый мишка» приготовил AR-наклейки и смартфоны со специальным приложением.
В центре интерактивного обучения в Норильске школьники изучают экосистемы Крайнего Севера с помощью творчества и технологий дополненной и виртуальной реальности. Проектный офис развития Арктики регулярно организует бесплатные выездные мастер-классы «Белого мишки» для детей в других городах России.