Вторсырье от «Белого мишки»

Вечером в парке «Музеон» все желающие, взрослые и дети могли научиться делать карандашницу в виде белого мишки из жестяных банок и божьих коровок из крышечек для пластиковых бутылок. Здесь также можно было увидеть животных Арктики при помощи дополненной реальности - фирменного стиля работы с детьми в Норильске. Для этого «Белый мишка» приготовил AR-наклейки и смартфоны со специальным приложением.

В центре интерактивного обучения в Норильске школьники изучают экосистемы Крайнего Севера с помощью творчества и технологий дополненной и виртуальной реальности. Проектный офис развития Арктики регулярно организует бесплатные выездные мастер-классы «Белого мишки» для детей в других городах России.