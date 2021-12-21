Введена в эксплуатацию ежегодно восстанавливаемая ледовая переправа через реку Дудинка

По данным управления транспорта, информатизации и связи администрации Таймырского Долгано-Ненецкого муниципального района, переправа имеет протяженность 450 метров и ширину 20 метров. Подрядчиком по её устройству и содержанию выступил индивидуальный предприниматель Анатолий Малачинский.

Накануне на ледовой переправе работала комиссия по её приемке, в состав которой вошли представители администрации муниципального района, подрядной организации, сотрудники ОГИБДД по Таймырскому району.

По произведённым комиссией замерам льда было установлено, что его толщина располагает к проезду легкового транспорта весом до 5 тонн.

Установлен регламент работы ледовой переправы — с 8.00 до 18.00 в рабочие дни.