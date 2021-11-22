Введение нерабочих дней и QR-кодов позволило сдержать распространение коронавируса в регионе

«Оценивая сложившуюся санитарно-эпидемиологическую обстановку, с учётом прошедшего инкубационного периода, можно сделать вывод, что введение нерабочих дней и дополнительных ограничительных мероприятий, в том числе системы QR-кодов, позволило сдержать дальнейший рост заболеваемости коронавирусной инфекцией после длительного непрерывного подъёма. В настоящее время в Красноярском крае отмечается стабилизация эпидемической ситуации», — отметил главный санитарный врач региона.

Он добавил, что по итогам предыдущей недели показатель заболеваемости составил 173,5 на 100 тысяч населения. Максимальные пиковые значения регистрировались в первую декаду ноября.

«Для сохранения достигнутых результатов и дальнейшего снижения распространения инфекции необходимо продолжать строго соблюдать все превентивные и ограничительные меры и, конечно же, вакцинироваться и ревакцинироваться», — напомнил Дмитрий Горяев.