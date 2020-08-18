Выясняются обстоятельства ДТП с участием автобуса

По предварительным данным водитель КаМАЗа при повороте налево на зеленый свет не уступил дорогу пассажирскому автобусу. После чего грузовик въехал в стоявший автомобиль. В момент аварии в автобусе находились 19 человек. Трое пассажиров получили травмы различной степени тяжести. И одна пассажирка самостоятельно обратилась в травмпункт для оказания разовой медицинской помощи.Все водители были в трезвом состояние и в результате ДТП не пострадали.

На данный момент ведётся проверка и выясняются подробности происшествия.