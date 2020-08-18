МАУ ИЦ «Норильские новости»

Выясняются обстоятельства ДТП с участием автобуса

Выясняются обстоятельства ДТП с участием автобуса

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Выясняются обстоятельства ДТП с участием автобуса

Накануне около 17 часов произошло столкновение грузового автомобиля и автобуса, на регулируемом перекрестке юго-восточный въезд и Вальковское шоссе.

Выясняются обстоятельства ДТП с участием автобусаВыясняются обстоятельства ДТП с участием автобуса

По предварительным данным водитель КаМАЗа при повороте налево на зеленый свет не уступил дорогу пассажирскому автобусу. После чего грузовик въехал в стоявший автомобиль. В момент аварии в автобусе находились 19 человек. Трое пассажиров получили травмы различной степени тяжести. И одна пассажирка самостоятельно обратилась в травмпункт для оказания разовой медицинской помощи.Все водители были в трезвом состояние и в результате ДТП не пострадали.

На данный момент ведётся проверка и выясняются подробности происшествия.

18 августа в 11:31 660
ДТПАвария
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