Вынужденная переделка

Большой провал на дороге возле дома № 10 на улице Талнахской формировался давно. Дело в том, что раньше в основу дороги укладывали железобетонные плиты. Они обеспечивали хорошую жёсткость дорожного покрытия, но при этом паводковые воды подмывали под ними землю, образуя полости. В данном случае произошёл провал на стыке двух плит.

Этим летом приступили к его устранению. Конкурс на выполнение работ выиграла компания «Викторис». Подрядчик должен был убрать старые плиты, уплотнить дорогу грунтом, так как прежняя технология больше не рекомендуется в районах Крайнего Севера, и заасфальтировать дорожное полотно. Завершить ремонт обещали к 30 сентября.

Осложнил работу рядом находящийся коллектор. Он оказался в аварийном состоянии и требовал ремонта.

- Коллектор отремонтировали, - рассказала Зоя Виноградова - начальник технического отдела «Норильскавтодора». - Выполнение работ затянулось, но резерв времени был. Плиту демонтировали, засыпали пазухи, оставалось только восстановить, как мы говорим, дорожную одежду. Это - привести в порядок газон, отремонтировать поребрики, установить решётки, заасфальтировать дорожное полотно. Однако подрядчик разобрался только с газоном, решётками и поребриками. Строительный котлован он просто засыпал щебёнкой, а устройство асфальтобетона выполнено не было.

Исправлять положение, а именно асфальтировать дорогу в уже не в летних условиях, пришлось «Илан-Норильску».

- Предвещаю, что у норильчан возникнут вопросы вроде что здесь вытворяет «Илан»? То ли оттачивает новую технологию укладки асфальта при снеге, то ли традиционно бессовестно нарушает технологии, - негодует Александр Сушкевич - первый заместитель генерального директора ООО «Илан-Норильск». - Поэтому сразу хочу отметить: работы, которые мы сейчас ведём, чрезвычайные и вынужденные. Во-первых, нам нужно обеспечить нормальное эксплуатационное качество дороги, во-вторых, предохранить от разрушения во время весеннего таяния. Мы помним, что здесь творилось неделю назад, во время проливных дождей. Весной будет намного хуже, мы можем просто потерять дорогу. Поэтому сейчас мы просто вынуждены нарушить технологию укладки асфальтобетона и сделать, повторюсь, временное покрытие.

Отмечу, что это делается без дополнительных трат бюджетных средств, всё в рамках статьи на зимнее содержание дорог. Мы просим отнестись к этому с пониманием, всё это делается для жителей города.

Выяснилось, что компания «Викторис» уже заходила на территорию. В прошлом году им достался ремонт поребриков, правда, выходили на конкурс они под другим именем. Проблемы с выполнением работ наблюдались и годом раньше. Бороться с этим непросто, поясняет заказчик, спотыкаться о 44-й Федеральный закон приходится часто.

- Они заходили под другим названием и с другим учредителем, - делится Зоя Виноградова. - Они просто сменили юридическое лицо и вышли на конкурс. В этом году стоимость контракта составила 2 миллиона 800 тысяч рублей. В настоящий момент мы в одностороннем порядке расторгаем контракт с ООО «Викторис», поскольку весь комплекс работ выполнен не был, а также начинаем претензионные работы.