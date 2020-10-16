Выполнен первый этап работ по организации парковки у горбольницы и Перинатального центра

«Норильскавтодор», ответственный за реализацию идеи, пообещал тогда, что к октябрю будет произведена отсыпка основания, планировка территории, выполнены работы по устройству бетонного монолита бортового камня, поставлены опоры освещения, проведена подготовка к последующему устройству покрытия.

Как пояснила Зоя Виноградова, начальник технического отдела «Норильскавтодора», работы этого года обошлись в 13 миллионов рублей. Сколько понадобится в следующем году, пока точно не определено. Летом 2021-го на площадке, предназначенной для стоянки машин, должно быть уложено асфальтобетонное покрытие, в зоне отдыха - тротуарная плитка. Также будет нанесена разметка, установлены лавочки, появятся газоны.

Общая площадь благоустройства – 6200 квадратных метров. В неё входят: автостоянка – 4800 квадратов, на которой сможет разместиться около ста машин, зона отдыха - 380 квадратных метров и автобусный перрон с пешеходным переходом для перинатального центра - 160 квадратов.

- И раньше возле горбольницы и перинатального центра посетители и персонал оставляли машины, но располагались они в хаотичном порядке, необходимость облагородить это место уже назрела давно, - отметила Зоя Виноградова. - Всё задуманное должно быть выполнено к осени следующего года. Сегодня же, хоть объект и не завершен, планируем заключить договор с подрядчиком на его содержание, чтобы и с этой территории вывозили мусор и снег.