Выпускники края сдают устную часть ЕГЭ по иностранным языкам

В Красноярском крае сегодня проходит устная часть ЕГЭ по иностранным языкам. Экзамен сдают в два потока – 22 и 23 июля. Английский язык выбрали 1 351 человек, немецкий язык – 10 человек, французский язык – 8 человек, сообщает региональное министерство образования.

В крае открылось 60 пунктов проведения экзамена, 7 из них находятся на труднодоступных территориях.

Решение сдавать устную часть экзамена участник принимает добровольно, но получить максимальный балл он может только за выполнение письменной (оценивается до 80 баллов) и устной части (до 20 баллов). Процедура сдачи устной части автоматизирована, экзамен ребята сдают за компьютером с использованием аудиогарнитуры.

Тестирование проходит без участия экзаменаторов: ответы сохраняются в компьютере, затем записи прослушивают эксперты. Испытание состоит из четырех заданий, каждое из которых выдается после завершения предыдущего. На выполнение всего устного блока отводится 15 минут, время подсчитывается автоматически – таймер виден на экране компьютера.

В первом задании необходимо прочитать вслух небольшой текст. Во втором задании выпускникам предлагается за полторы минуты задать пять вопросов по теме рекламного объявления о путешествиях, спортивных событиях. Придумывать, о чём спрашивать, не надо: в задании даются ключевые слова, с каждым из них нужно составить вопрос, соотносящийся с изображением и обозначенной тематикой. В третьем задании нужно выбрать один из трёх снимков со схожей тематикой, описать его строго по предоставленному плану. В четвёртом задании участнику предлагаются два, на первый взгляд совершенно разных снимка. К примеру, на одном фото может изображаться ребёнок на летнем лугу, на другом – дети, которые с энтузиазмом лепят снеговика. Задача экзаменующегося состоит в том, чтобы быстро найти то, что всё-таки объединяет предложенные изображения, и сравнить две фотографии.

Установленный минимальный балл на ЕГЭ по иностранному языку – 22. Результаты объявят не позднее 2 августа.

Напомним, в основной волне ЕГЭ – 2020 принимают участие более 14 тысяч человек. Основная волна ЕГЭ завершится 25 июля.