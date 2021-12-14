Выпускников прошлых лет приглашают сдать ЕГЭ

Экзамены проводятся по математике профильного уровня, русскому языку, иностранным языкам (английский, немецкий, французский, испанский, китайский), литературе, биологии, информатике и ИКТ, химии, географии, обществознании, физике, истории.

Как отметили в управлении общего и дошкольного образования администрации Норильска, в следующем году экзамены можно будет сдать в марте–апреле или в июне (но только в резервные дни). Для этого необходимо с до 1 февраля подать заявку на участие.

– Выпускники образовательных учреждений прошлых лет и студенты, получающие среднее профессиональное образование, могут написать сочинение. Его результаты могут быть приняты при поступлении в вузы. Для участия в написании сочинения следует подать заявление не позднее чем за две недели до даты проведения испытания. Итоговое сочинение пройдёт в первую среду февраля и первую рабочую среду мая. Подать заявление можно по адресу: ул. Кирова, 34а, каб. 211 (Когер Ирина Ивановна), телефон для справок 43-72-00 (*3217), — отметили специалисты управления.

Они также напомнили, что при подаче заявки на участие в написании ЕГЭ и сочинения необходимо иметь при себе паспорт, СНИЛС и оригинал документа об образовании.

Уточнить информацию можно в управлении, а также на официальном информационном портале единого государственного экзамена http://obrnadzor.gov.ru/gia/