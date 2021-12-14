МАУ ИЦ «Норильские новости»

Выпускников прошлых лет приглашают сдать ЕГЭ

Выпускников прошлых лет приглашают сдать ЕГЭ

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Выпускников прошлых лет приглашают сдать ЕГЭ

Принять участие могут выпускники, имеющие аттестат о среднем, начальном профессиональном и среднем профессиональном образовании, а также те, кто сегодня получает среднее профобразование.

Выпускников прошлых лет приглашают сдать ЕГЭ

Экзамены проводятся по математике профильного уровня, русскому языку, иностранным языкам (английский, немецкий, французский, испанский, китайский), литературе, биологии, информатике и ИКТ, химии, географии, обществознании, физике, истории.

Как отметили в управлении общего и дошкольного образования администрации Норильска, в следующем году экзамены можно будет сдать в марте–апреле или в июне (но только в резервные дни). Для этого необходимо с до 1 февраля подать заявку на участие.

– Выпускники образовательных учреждений прошлых лет и студенты, получающие среднее профессиональное образование, могут написать сочинение. Его результаты могут быть приняты при поступлении в вузы. Для участия в написании сочинения следует подать заявление не позднее чем за две недели до даты проведения испытания. Итоговое сочинение пройдёт в первую среду февраля и первую рабочую среду мая. Подать заявление можно по адресу: ул. Кирова, 34а, каб. 211 (Когер Ирина Ивановна), телефон для справок 43-72-00 (*3217), — отметили специалисты управления.

Они также напомнили, что при подаче заявки на участие в написании ЕГЭ и сочинения необходимо иметь при себе паспорт, СНИЛС и оригинал документа об образовании.

Уточнить информацию можно в управлении, а также на официальном информационном портале единого государственного экзамена http://obrnadzor.gov.ru/gia/

Фото Владимир Макушкин
14 декабря в 10:30 320
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