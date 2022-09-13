Высота воды в реке Норильской на пограничном, но некритичном уровне

Об этом рассказали в ходе общегородского планёрочного совещания. По словам Константина Купреенко, заместителя главы города по городскому хозяйству, на 12 сентября уровень воды составлял 13,58 м, это выше отметки, при которой возникает необходимость остановки водозабора ( 12,6 м):

- Пока угрозы нет. Ежедневно ведётся мониторинг ситуации, для этого создана рабочая группа с представителями блока городского хозяйства и НТЭК.