Высота воды в реке Норильской на пограничном, но некритичном уровне
Высота воды в реке Норильской на пограничном, но некритичном уровне
Об этом рассказали в ходе общегородского планёрочного совещания. По словам Константина Купреенко, заместителя главы города по городскому хозяйству, на 12 сентября уровень воды составлял
- Пока угрозы нет. Ежедневно ведётся мониторинг ситуации, для этого создана рабочая группа с представителями блока городского хозяйства и НТЭК.
Глава Норильска Дмитрий Карасев в свою очередь отметил, что высота воды сегодня на пограничном уровне и напомнил, что решение по пересыпке дамбы будет приниматься в случае достижения отметки 13,10 –