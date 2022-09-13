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Высота воды в реке Норильской на пограничном, но некритичном уровне

Высота воды в реке Норильской на пограничном, но некритичном уровне

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Высота воды в реке Норильской на пограничном, но некритичном уровне

Высота воды в реке Норильской на пограничном, но некритичном уровне

Об этом рассказали в ходе общегородского планёрочного совещания. По словам Константина Купреенко, заместителя главы города по городскому хозяйству, на 12 сентября уровень воды составлял 13,58 м, это выше отметки, при которой возникает необходимость остановки водозабора (12,6 м):

- Пока угрозы нет. Ежедневно ведётся мониторинг ситуации, для этого создана рабочая группа с представителями блока городского хозяйства и НТЭК.

Глава Норильска Дмитрий Карасев в свою очередь отметил, что высота воды сегодня на пограничном уровне и напомнил, что решение по пересыпке дамбы будет приниматься в случае достижения отметки 13,10 – 13,15 м. Пока же дождливая погода позволяет рассчитывать на оптимистичный прогноз.

Текст Татьяна Зачупейко
Фото Владимир Макушкин
13 сентября в 15:58 3130
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