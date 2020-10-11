Высшая проба

– Владимир Александрович, как продвигается предсертификационый аудит в Заполярном филиале, каковы предварительные результаты?

– В прошлом году было принято решение о проведении работ по подтверждению соответствия системы управления охраны труда «Норникеля» требованиям международного стандарта ISO 45001:2018, с последующим получением соответствующего сертификата. Этот процесс длительный. Проводилась подготовительная работа, начавшаяся с независимого (консультационного) диагностического аудита. Консультанты оценили, насколько компания соответствует требованиям сертификата. По результатам был сделан вывод, что степень готовности компании достаточно высока — порядка 75% действующих процедур системы управления охраны труда соответствует требованиям ISO 45001:2018. Затем совместно с рабочими группами Заполярного филиала, Заполярного транспортного филиала и Мурманского транспортного филиала было разработано новое Положение «О системе управления охраной труда», которое прошло все стадии согласования и введено в действие. Сейчас заканчивается первый этап его внедрения.

В ходе подготовки также провели обучение высших руководителей компании: директоров филиалов, подразделений, главного офиса «Норникеля», а также внутренних аудиторов. С 14 сентября проводились предсертификационные аудиты соответствия действующей системы, с учётом выполненных мероприятий по результатам диагностического аудита, требованиям международного стандарта, начиная с Заполярного филиала, заканчивая Мурманским транспортным филиалом. С октября проводится сертификационный аудит, которым занимается компания «Бюро Веритас».

Сертификационный аудит будет проводиться в два этапа. Начальный — это предоставление в орган по сертификации документов, подтверждающих качество функционирования нашей системы. Далее — проведение аудита с интервьюированием руководителей и опросом работников непосредственно на рабочих местах, в том числе оценивая понимание людьми требований охраны труда.

– Сколько сотрудников обучено для внутреннего аудита?

– Изначально обучение прошли более 30 человек, но часть людей сменили должности, кто–то ушёл из компании, поэтому участие в предсертификационном аудите приняли 16 аудиторов. В четвёртом квартале мы планируем проводить дополнительное обучение аудиторов из всех филиалов компании по их заявке.

– Если оценивать сегодня, насколько мы готовы к сертификационному аудиту?

– В Заполярном филиале пока остаются вопросы, которые необходимо решить. Мы их озвучили руководству. В целом, могу сказать, что готовность пока недостаточная, имеются несоответствия, в основном организационного характера. Но главное, что для их устранения не нужно ничего проектировать, закупать, нет потребности в крупных вложениях. Заполярный транспортный филиал к проведению диагностического аудита практически готов.

– Можно ли сравнивать нашу систему ОТиПБ с теми, что действуют на других предприятиях страны и мира?

– Мы ежегодно проводим независимый аудит, который показывает, что мы не отстаём от лучших мировых компаний. «Норникель» соответствует требуемому уровню. Для нас это важно, ведь сертификация — это имидж компании, плюс подтверждение нашей хорошей работы, что дорогого стоит.