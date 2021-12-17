Выставка «Белое поле» открывается в креативном пространстве АРН

Тема современной фотолаборатории была выбрана, исходя из окружающего ландшафта Норильска и происходящих социальных изменений, которые стали самой обсуждаемой темой уходящего 2021 года.

— Белое поле выступает метафорой нашего времени, когда общественные изменения заставляют отказываться от планов и ставят вопрос о начале нового пути. Белый лист бумаги, как повод написать новую историю о себе, окружающих людях, о прошлом и будущем. Выбранное время проведения лаборатории акцентирует внимание на теме зимних условий жизни и рефлексии этого состояния, — говорят в АРН.

Куратором фотолаборатории стал Сергей Потеряев, художник из Екатеринбурга, работающий с фотографией, инсталляцией, видео и звуком.

Созданные участниками лаборатории произведения в прямом смысле заполнили белое поле, где в пространстве выставки собрались разные по форме и идеям проекты. Подход к теме порой кардинально отличается от автора к автору: кто-то обратился к исследованию самого себя, скрупулезно документируя свою жизнь или размышляя о своей роли в сообществе; другие, напротив, создали произведения, подчеркивающие уникальную архитектуру города и его расположение в белом пространстве, или затронули тему поиска своего места на материке; третьи вовсе работали с архивом, собственным или семейным, пытаясь осознать самого человека на его жизненном пути. Но все проекты, созданные на протяжении месяца, помогли авторам понять, что фотография является удобным инструментом познания окружающей действительности и нас самих. Уходя от классической презентации фотографии, они создали новые формы повествования, работая с разными способами печати и форматами представления визуального материала.

На выставке одного дня можно будет увидеть инсталляции 11 норильчан. Работы большинства из них в подобной экспозиции участвуют впервые. Выставка будет работать 19 декабря с 12.00 до 19.00. Запланировано проведение трёх кураторских экскурсий: в полдень на открытии, в 15 и 18 часов. Гости выставки смогут пообщаться с авторами инсталляций.