МАУ ИЦ «Норильские новости»

Выставка военной техники

Выставка военной техники

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Выставка военной техники

Выходной! А это значит, что самое время всей семьёй посетить выставку военной техники ВС РФ!

Выставка военной техники

Последние выходные короткого, но прекрасного северного лета просто необходимо провести незабываемо. И у норильчан есть для этого отличная возможность - 29 августа с 10.00 до 18.00 на Севастопольской площади будет проходить выставка военной техники ВС РФ. Такая выставка в Норильске впервые. Не упустите возможности увидеть уникальные единицы военной техники. Тем более что погода всё ещё на нашей стороне!

28 августа в 21:41 510
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