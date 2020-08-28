Последние выходные короткого, но прекрасного северного лета просто необходимо провести незабываемо. И у норильчан есть для этого отличная возможность - 29 августа с 10.00 до 18.00 на Севастопольской площади будет проходить выставка военной техники ВС РФ. Такая выставка в Норильске впервые. Не упустите возможности увидеть уникальные единицы военной техники. Тем более что погода всё ещё на нашей стороне!