Взрывного роста заболеваемости Covid-19 и гриппом во время праздников в регионе не ожидается

По данным оперативного мониторинга за прошедшие сутки зарегистрировано 459 случаев заболевания. Как отмечает глава управления Роспотребнадзора края Дмитрий Горяев, за последние семь дней количество заболевших на 100 тысяч населения снизилось со 156,7 до 131,0 соответственно. Показатель распространения коронавирусной инфекции Rt составил 0,83.

Кроме того, в крае продолжает снижаться заболеваемость внебольничными пневмониями. По отношению к предыдущей неделе темп снижения заболеваемости составил 9,7%.

- Отмечу, что у 25,0% из общего числа заболевших внебольничная пневмония являлась коронавирусной, - пояснил он в своём телеграм-канале.

Также на протяжении последних трех недель декабря постепенно снижается уровень заболеваемости населения ОРВИ и гриппом в целом по краю. За прошедшую неделю темп снижения составил 13,7%, а показатель заболеваемости - 68.0 на 10 000 населения. Превышение пороговых значений в целом по краю отмечается среди взрослых.

Заболеваемость гриппом и ОРВИ была обусловлена вирусами гриппа А (Н3N2) и B, а также респираторными вирусами не гриппозной этиологии (РС-вирусами, бокавирусами, риновирусами, сезонными коронавирусами и др.). При этом доля вирусов гриппа в общей структуре положительных находок респираторных вирусов в сравнении с предыдущей неделей несколько снизилась.

- С учетом продолжающейся тенденции к снижению уровня заболеваемости COVID-19, ОРВИ, гриппом и внебольничными пневмониями можно предполагать, что риски для взрывного роста заболеваемости на предстоящие праздники носят минимальный характер. Однако угроза распространения вирусных инфекций и возвращения к пиковым значениям после новогодних каникул сохраняется. Поэтому ещё раз хочу напомнить о важности соблюдения в праздничные дни всех ограничительных мер, - добавил он.