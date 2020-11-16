Wildberries и Почта России подписали соглашение о сотрудничестве

На форуме «Сильные идеи для нового времени» генеральный директор Почты России Максим Акимов и основатель и генеральный директор Wildberries Татьяна Бакальчук подписали соглашение о сотрудничестве в области доставки заказов в России и за рубежом. Партнёрство позволит открыть пункты выдачи заказов в отделениях Почты России. За счёт чего количество офлайн-точек российского онлайн-ритейлера продолжит активно расти.

Отметим, что в странах-участницах ЕАЭС (Армении, Беларуси, Казахстане и Киргизии) Почта России будет доставлять заказы местным почтовым администрациям. А в странах Европы – доставка будет осуществляться как до отделения, так и до двери заказчика. Также при поддержке дочерней компании в Германии RusPost GmbH у Почты России будет возможность хранения и комплектации заказов.

- Благодаря нашему сотрудничеству заказы Wildberries можно будет получить в целом ряде новых регионов, куда планирует выйти онлайн-ритейлер, а также в странах Европы и ЕАЭС, где он уже успешно работает. Развитие Wildberries на новых рынках также будет происходить в партнёрстве с Почтой, – говорит генеральный директор АО «Почта России» Максим Акимов.

- С этого года мы активно развиваем партнёрскую логистику и партнёрские пункты выдачи вместе с российским бизнесом и рады началу сотрудничества с таким крупным игроком, как Почта России. Благодаря широкой географии присутствия Почты будет организована выдача заказов в первую очередь в небольших населённых пунктах России, где слабо развита розничная торговля, что откроет их жителям доступ к доставке миллионов товаров. Сотрудничество на международном уровне с Почтой России позволит усилить экспортное направление онлайн-платформы Wildberries: только за 10 месяцев 2020 года экспортный оборот её продавцов вырос на 89% до 17,1 млрд руб., из них 40% составляют продажи российских товаров. Свою продукцию через нас успешно экспортируют 24 тыс. компаний и предпринимателей, - рассказала основатель и генеральный директор Wildberries Татьяна Бакальчук.