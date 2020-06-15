Юным норильчанам торжественно вручили паспорта

В Норильске полицейские в торжественной обстановке вручили паспорта юным гражданам Российской Федерации, достигшим 14-летия. Мероприятие прошло в отделе по вопросам миграции городского Отдела МВД России. Вручение приурочили ко Дню России.

Первые паспорта юным норильчанам вручила врио начальника отдела по вопросам миграции Отдела МВД России по Норильску Татьяна Адамчук, сообщили в пресс-службе полиции.

Фото: норильск.24.мвд.рф