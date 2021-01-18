За 2020 год отмечено снижение количества преступных действий

Начальник главка Александр Речицкий сообщил, что всего в прошлом году на территории края органами внутренних дел зарегистрировано 48 тысяч преступлений, каждое четвёртое из которых инициативно выявлено сотрудниками полиции.

Отмечается снижение количества умышленных убийств, причинений тяжкого вреда здоровью, изнасилований, разбойных нападений, грабежей, поджогов, краж автотранспорта. Как результат, уровень преступности в Красноярском крае в расчёте на 10 тысяч населения в прошлом году составил 167,5 преступлений. Это ниже, чем в среднем по Сибирскому федеральному округу (175,4), но выше, чем по России (139,3). Проблемными остаются преступления, связанные с мошенническими действиями, в том числе в сфере информационных технологий. Количество подобных преступлений в прошлом году возросло на 57,2%.

Первоочередными направлениями деятельности органов внутренних дел Красноярского края в 2021 году Александр Речицкий назвал декриминализацию наиболее значимых отраслей экономики, борьбу с преступлениями в сфере IT, раскрытие преступлений прошлых лет, а также пресечение незаконного оборота наркотиков.